Колишній посол України в США Валерій Чалий вважає, що європейським країнам не вдасться уникнути війни

Всім відомий Французький іноземний легіон, який є одним із найбільш ефективних штурмових піхотних підрозділів.

А тепер кілька фактів, відомих в більш вузьких колах:

1. У Легіоні в різні періоди служили від 10% до 17% українців.

2. Бійці 2-го українського батальйону імені Тараса Шевченка сил французького Руху Опору, утвореного в 1944 році, брали участь в боях проти німецьких військ в останній рік війни, після розпуску значною мірою влились до складу 13-ї напівбригади Легіону.

3. Як мінімум 10 ветеранів Легіону віддали свої життя за свободу в російсько-українській війні.

4. Зарплатня там на сьогодні співставна, або навіть менша, ніж в штурмових підрозділах ЗСУ (що справедливо). Хоча є багато різних бенефітів і на службі, і для ветеранів Легіону.

5. Нещодавно Легіон очолив бойовий бригадний генерал Кирило Ющенко.

Народився 23 листопада 1967 року. У 1989 вступив до Спеціальної військової школи Сен-Сір, яку закінчив у 1992. Брав участь в операціях в Боснії, Джибуті. Провів дві операції як керівник в Центральноафриканській Республіці під час операції BOALI (2007-2008), потім в Афганістані, в районі Суробі (2009-2010). Потім були – Чад, Малі, Буркіна-Фасо…

Зі всього наведеного випливає висновок, що, зокрема, цей підрозділ ще не допомагає ЗСУ лише тому, що немає такого політичного рішення.

А рішення немає, тому що європейські політики поки не дозріли до того очевидного висновку, що загрози в Європі можуть їх накрити набагато потужніше, ніж раніше в Африці.

А головне те, що уникнути війни все одно не вдасться, тому що захист європейської безпеки – спільне завдання всіх європейських демократій, а не лише України.

Джерело: повідомлення Чалого у Facebook