Експерт Defense Express Іван Киричевський пояснив, що собою представляють ракети КНДР

По ракетам від Північної Кореї для РФ. У цій темі ми ще на тому етапі, який можна описати фразою "not great, not terrible", як в одному популярному серіалі з нашого минулого життя – тобто коли рівень загрози уже і так емпірично зрозумілий, але ще не вистачає цифр для точної оцінки.

Давайте тут почнемо з того, що згадувана раніше KN-23, вона ж "Кімскандер", вона ж північнокорейська копія російського "Іскандера" — ймовірно лише один із типів балістичних ракет, які КНДР могла передати Росії.

Бо, наприклад, на тому слайді з брифінгу Білого Дому (під дописом), де власне вперше і було заявлено, що росіяни отримали північнокорейські ракети, фігурує не тільки "Кімскандер", але й KN-24 – північнокорейська покращена копія ATACMS. Бо по KN-24 підтверджені характеристики виглядають так – дальність стрільби до 400 км, бойова частина до 500 кг.

На тому ж брифінгу Кірбі заявляв про те, що росіяни отримали від північних корейців і навіть балістичні ракети з дальністю стрільби до 1000 км.

Така вказівка може говорити про "Хвасон-9" — локальну модифікацію радянського ОТРК "Ельбрус", яка отримала значно вищу дальність стрільби, аніж в оригіналу.

По суті, це балістична ракета середньої дальності, а проти таких треба одразу ті самі протиракетні THAAD, котрі коштують по 2 мільярди доларів за штуку.

Та й сам KN-23 можна назвати покращеною копією російського "Іскандера". Бо ця північнокорейська ракета має на 190 км більшу дальність стрільби (тобто 690 км), на відміну від російського оригіналу.

Ні, в Китаю своєї копії "Іскандера" нема, тому тут точно виключений варіант, що це мовляв КНР передала Росії балістичні ракети, а Північну Корею використала як "посередника".

Але натомість китайці мають та виготовляють копії інших ракет – Х-55 та "Калибр", і це нам кгм багато що може пояснити в плані того, чому санкції не вплинули на темпи виробництва ракетної зброї в росіян.

У відкритому доступі нема бодай оціночних даних, яку кількість ракет взагалі має КНДР, і який темп виробництва можуть забезпечити наявні потужності.

Навіть по уже переданим для РФ ракетам є хіба що неозначене "кілька десятків".

Тому тут можна хіба що навскидь припустити – якщо в росіян є близько 200 балістичних "Іскандерів", то "кілька десятків" KN-23 можуть збільшити запас балістики в рашистів орієнтовно на 10-15%. Але це підрахунки "на колінці", у міру надходження нових даних картина для нас може погіршитись.

Є певний парадокс, що Росія отримала ракети від Північної Кореї уже зараз, коли російський ВПК витримує темпи виробництва до 30 балістичних та 12 крилатих "Іскандерів" на місяць.

А не минулої зими, коли російська "оборонка" ледь витягувала по 5-6 балістичних та 1-2 крилаті "Іскандери" на місяць.

Але з іншої сторони, навіть в нинішній ситуації для росіян брати північнокорейські ракети може бути цілком прагматичною темою.

За деякими даними, за 2022 рік рашисти відстріляли мінімум 800 балістичних "Іскандерів", тобто десь по 80-100 ракет лише цього типу на місяць, і такі темпи вони явно хочуть повторити.

Що ми, що західні аналітики із кампанії РФ у Сирії не врахували один дуже важливий момент – росіяни цю кампанію витягнули не тільки килимовими бомбардуваннями; не тільки відстрілом 200 далекобійних крилатих ракет Х-101/Х-555/ "Калибр"; не тільки першими імпровізаціями із пуском протикорабельних ракет Х-35У та П-800 по наземних цілях; але й взагалі-то інтенсивним використанням ракетних комплексів "Точка" та "Ельбрус" армії режиму Башара Асада, котрі схоже увійшли в категорію "необлікованого ресурсу".

Можна навіть редукувати, що Північна Корея російські ракети робить краще за самих росіян. Приклад цьому хоча би той факт, що KN-23 за своєю конструкцією виявилась спрощенішою за "Іскандер"; а чим спрощеніше "изделие", тим більше можливостей для масового виробництва. Такі справи.

Джерело: пост Киричевського у Facebook