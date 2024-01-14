Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про те, чому Росія здійснює обстріл БПЛА з певною періодичністю

Нальоти дронів-камікадзе Shahed-131/136 у першій половині січня та перспектива… І хоча, до першої половини січня ще доба, підібʼю підсумки сьогодні, бо завтра мені буде не до того.

Так, у січні РОВ застосували по Україні 120 дронів-камікадзе. Відразу зазначу, що може виникнути деяке непорозуміння, адже на 1 січня по Україні було здійснено рекордний за весь час повномасштабної війни наліт Shahed-131/136 – 90 од, із чого випливає, за логікою речей, що сумарне застосування у січні це 210 од.

Насправді це спірне питання і воно завжди спливає під час підбиття підсумків місяця, або відомостей початкових даних. Адже дрони-камікадзе, як правило, запускаються ввечері, напередодні того дня, коли ПС ЗСУ видають статистику про їхнє знищення. Тобто ті дрони, що були збиті 1 числа наступного місяця, накопичувалися, готувалися і запускалися ввечері останнього дня попереднього.

Тому я відношу цей показник до грудня 2023 року, а не до січня 2024 року.

Загалом, навіть і враховувати ці 90 дронів, то все одно, січневий показник нальотів нижче за першу половину грудня 2023 – 262 дрони. Своєю чергою, саме грудень став рекордним за нальотами – 689 чи 625, хто, як вважає, знову-таки.

До того, рекордними були вересень та травень, із досить стриманими іншими осінніми (жовтень – 285, листопад – 369) та всіма літніми (червень – 201, липень – 250, серпень – 187) місяцями. З січня по квітень 2023 року і зовсім, наліт Shahed-131/136 на місяць становив менш як 100 од.

З цього можна дійти невтішного висновку, що Росія володіє єдиним, пропорційним боєкомплектом, для систематизації нальотів і виведення стабільного графіка. Це вкотре доводить, залежність Росії, яка зберігається, від постачання з Ірану, а також збільшення Ісламської республікою виробництва дронів-камікадзе даного типу до 400-450 на місяць.

За відсутності дієвих інструментаріїв впливу на Тегеран лише на своїх потужностях протягом 2024 року він зможе збільшити виробництва мінімум у 1,5-2 рази.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна має запозичити досвід минулих воєн та створити командування далеких безпілотних бомбардувань. Це дозволить знищувати ракети та дрони росіян у місцях їхнього базування в тилу та прискорить перемогу.