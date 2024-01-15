Ветеран війни розказав про важливість отримання навичок пілотування коптерів та базової інженерної підготовки по складанню дронів

Комусь хочеться хайпувати на темі мільйона дронів, озвученій Зеленським.

Комусь хочеться хайпувати на темі збирання FPV дронів на дому, озвученій Федоровим.

Комусь хочеться критикувати ці ініціативи. Десь обгрунтовано, десь ні.

Але треба визнати один беззаперечний факт.

Станом на зараз вміння керування простими коптерними дронами та FPV дронами стало базовою навичкою для війни, як і вміння стріляти чи кидати гранату, чи надавати домедичну допомогу.

З таким сусідом ми не уникнемо мілітарізаціі суспільства. Тому проходження курсів, отримання навичок пілотування коптерів та базової інженерної підготовки по складанню дронів – це must have.

Звісно якщо ми хочемо бути ефективними в сучасній війні.

Джерело: публікація Максима Музики у Facebook