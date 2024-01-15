Журналіст та блогер Олексій Копитько пояснив, чому втрата літаків А-50 та Іл-22 критична для Росії

"Інцидент" з літаками А-50 та Іл-22М над Азовським морем – це аналог знищення крейсера "Москва" за ступенем комплексної шкоди.

Зараз у Росії вживають заходів, щоб знизити значущість того, що сталося. Але лише підтверджують, що сталося щось справді болісне.

Роспабліки активно розганяють сигнал: "інцидент", внаслідок якого унікальний дорогий літак дальньої розвідки був збитий, а літаючий командний пункт, як мінімум підбитий, виник внаслідок "дружнього вогню".

Використовується характерна російської пропаганди риторика. "Не спрацювала система розпізнавання свій-чужий" — це прямий аналог "несанкціонованого сходу авіабоєприпасу" у Воронезькій області. Наче боєприпас має свободу волі – сам вирішив, сам зійшов, зніс половину села. Це робиться, щоб на випередження зняти відповідальність і не шукати винуватців. Техніка підвела, справа життєва.

Версія про "дружній вогонь" вкинута як менше зло.

Кремль не може дозволити, щоб у росіян виникли думки про здатність України збивати дефіцитні літаки у глибокому тилу. Тому що це матиме сильний деморалізуючий вплив, особливо – на угруповання окупаційних військ у Херсонській та Запорізькій областях. Технічний збій, як і роздовбайство військових — це органічне для РФ пояснення.

Біда для Кремля в тому, що вказані літаки надто специфічні й літали максимально передбачувано. Тому самі росіяни в коментарях ставлять питання – це що ж таке мало статися, щоб ці літаки раптово перестали впізнавати? Причому два одразу.

Вкинувши це версію, росвлада породила непрямий збиток – нагадала всім, яку небезпеку росармія становить громадянського населення Росії собі самої.

Епізоди у Воронезькій області та Білгороді, ракети, що впали в різних регіонах РФ, разом із вчорашнім "інцидентом" показують: росавіація бомбить, що потрапило, а росПВО безладно палить на всі боки.

Ключовий момент – на шкоду для бойового потенціалу російських військ. Літаків далекої радіолокаційної розвідки в РФ залишилося 7 чи 8 штук. Їхній технічний стан невідомий (один із таких літаків минулого року був пошкоджений у Білорусі й спішно евакуйований до РФ). Виробляти такі літаки РФ не в змозі. Також питання, чи здатні їх ремонтувати. Якщо хоч пара несправна, то для масштабів РФ це проблема.

Роспропаганда вже намагається балансувати, масово вкидає повідомлення про втрати української авіації, обвал фронту тощо. Але в інфополі вже живе своїм життям неприємний для Кремля меседж: РФ не має запасу міцності за критично важливими технологіями, внаслідок нападу на Україну армія РФ зазнає непоправних втрат дефіцитної техніки. Втрату якої компенсуватимуть гарматним м’ясом.

Цілком ймовірно, що для перемикання уваги людей влада РФ вимагатиме від військових терміново організувати якусь "перемогу", "взяти" якесь село. Що призведе до ще більшого зростання втрат російських військ.

Джерело: пост Копитько в Telegram