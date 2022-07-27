Вболівай серцем – грай головою! Три правила відповідальної гри від Олександра Усика

Responsible Gambling (Відповідальна гра) – один з ключових маркерів прозорої та легальної роботи індустрії азартних ігор. Від моменту легалізації гральної індустрії Україна взяла на себе зобов’язання з дотримання принципів відповідальної гри, і другий рік поспіль демонструє свою відповідність світовим трендам. Parimatch Ukraine, як перша легальна беттінгова компанія, змінює ставлення українців до гри та акцентує увагу, що гра – це один із багатьох варіантів дозвілля, а не спосіб легкого заробітку.

Аби відповідальне ставлення було не тільки загально прийнятим світовим стандартом, а реальними дієвими порадами, Parimatch Ukraine запустив інформаційну кампанію разом з Олександром Усиком, амбасадором відповідальної гри Parimatch. Український чемпіон з боксу у надважкій вазі добре розуміє, наскільки важливо мати чітку стратегію та контролювати власні емоції. Як робити це під час гри, боксер розповів у трьох ключових правилах:

Грай лише для задоволення. Пам'ятай, що азартні ігри – це тільки гра і розвага, а не джерело збагачення. Роби паузи. Контролюй час, який проводиш у грі. Розвага не повинна займати весь твій вільний час. Встанови особистий грошовий ліміт на гру. Контролюй його та зупиняй гру вчасно.

"Про стратегію, повну прихильність і відповідність цим принципам Parimatch Ukraine оголосив ще у вересні 2021 року. До ініціативи бренду приєднався й Олександр Усик. Разом з українським чемпіоном ми розповідаємо, що гра – це лише емоція і нею важливо вміти керувати", – зазначила Наталія Гілевич, СЕО Parimatch Ukraine.

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