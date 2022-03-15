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Втрачають мільярди: як війна з росією вплинула на статки українських олігархів

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Бойові дії торкнулися кожного Новина оновлена 15 березня 2022, 09:03
Бойові дії торкнулися кожного

Війна добряче вдарила по кишені крупних бізнесменів

Російсько-українська війна, котра триває уже 20-й день, має значний вплив на економічну ситуацію в державі. Також страждає і фінансовий стан наших громадян, у тому числі й найбагатших.

На скільки збідніли найзабезпеченіші українців, розповів журнал Forbes.

Бізнесмен Рінат Ахметов, попри те, що зберігає лідерство за розміром статків, поніс чи не найбільші втрати. Якщо ще рік тому його багатство оцінювалося в майже 14 млрд доларів, то наразі воно скоротилося на 9,5 млрд. Це, швидше за все, напряму пов'язано із функціонуванням компанії "Метінвест", частина виробництва якої була сконцентрована в Маріуполі, що понад тиждень знаходиться в жорсткій блокаді російської армії.

Дещо менше втратили інші "гучні" імена списку вітчизняних мільярдерів. Так, "гаманець" Віктора Пінчука наразі налічує близько 1,9 млрд доларів, хоча ще місяць тому офіційні джерела називали цифру 2,6 млрд. Втратив й колишній власник "ПриватБанку" Ігор Коломойський — його статки впали на 0,8 млрд доларів і наразі налічують лише мільярд.

А от зі списку мільярдерів уже можна викреслити як п'ятого президента України Петра Порошенко (було 1,6 млрд доларів, стало — 0,7 млрд) та власників мережі "Епіцентр" Олександра і Галину Герег (із 1,8 млрд доларів залишилося лише 0,5 млрд).

Як змінився дохід інших бізнесменів, котрі пов'язані з Україною, можна дізнатися, переглянувши інфографіку.

Скільки найбагатші українці втратили через війну
Скільки найбагатші українці втратили через війну

Нагадаємо, що війна, розв'язана кривавим диктатором володимиром путіним, значно вдарила не лише по особистих доходах українців, а й по загальному держбюджету. Як відомо, лише інфраструктурні втрати, які вже понесла Україна, були оцінені в понад 119 млрд доларів.

При цьому бюджет продовжує наповнюватися, а промисловість хоча б частково, але працює. Зокрема і завдяки "вливанням" від іноземних партнерів. Українська ж економіка працює в режимі воєнного стану.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Бізнесмени #Олігархи #Найбагатші люди
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