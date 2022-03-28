Власник українського "Правекс Банку" продовжує бізнес у Росії: аналіз

Західний бізнес продовжує сумніватися в тому, чи варто йому кидати бізнес у Росії

Ось уже більше місяця триває військова агресія Росії проти України, що супроводжується численними військовими злочинами.

Багато західних компаній припинили свою роботу в країні-агресорі, проте деякі структури продовжують працювати в Росії, незважаючи на критику. Більше того, деякі власники бізнесу примудряються вести справи одночасно і в Росії, і в Україні.

Серед них, як повідомляє Гденьги на своїй сторінці у Facebook, банківська група Intesa Sanpaolo, лідер на ринку банківських послуг в Італії та одна з найбільших банківських груп Єврозони.

Як повідомляє Гденьгі, група Intesa Sanpaolo раніше профінансувала великі інвестиційні проекти в Росії, такі як газопровід "Блакитний потік" та продаж частки у нафтовидобувній компанії "Роснефть". А також володіє банком Банк Intesa, який має 28 філій, близько 980 персоналу. В цілому, за даними Reuters більше половини комерційних угод між Росією та Італією проходить за участю цієї банківської групи.

Крім бізнесу в Росії група Intesa Sanpaolo з 2008 року працює в Україні, де їй належать 100% акцій Правекс Банку, який має 45 філій і близько 780 осіб персоналу.

При цьому італійська банківська група, як і раніше, намагається утриматися від заняття активної позиції з питання російської агресії в Україну, заявляючи, що "ми повністю засуджуємо те, що відбувається".

Також в Intesa Sanpaolo заявили, що "проводять стратегічний аналіз своєї присутності в Росії, водночас допомагаючи співробітникам України залишити країну". З моменту цієї заяви 3 березня, італійські банкіри так і не ухвалили остаточного рішення про те, з ким вони — з Україною або з Росії, оскільки продовжують вести свій бізнес і в країні-агресорі.

Водночас група Intesa Sanpaolo не єдиний приклад того, як бізнес намагається "всидіти на двох стільцях", продовжуючи свій бізнес і в Україні, і в Росії. Так, власник сервісу електронних оголошень OLX, нідерландський конгломерат Prosus, контрольним пакетом якого володіє холдинг Naspers, одночасно володіє російським сервісом оголошень Avito, де активно шукають контрактників до лав військовослужбовців для участі в бойових діях проти України.