Свіжий курс валют в Україні: скільки зараз просять за долар

Вартість долара на міжбанку місцями нижча за офіційний курс

У вівторок, 12 квітня, курс долара в Україні трохи видозмінився у готівковому розрахунку, на міжбанку та чорному ринку. Станом до 11-ї ранку його середнє котирування щодо української валюти коливалося на рівні 27,91-27,93 грн.

Про це повідомляє "Економічна правда".

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Ринок готівки диктує інші правила. Згідно з даними Finance.ua, на початку дня купити-продати долар за кеш можна було в районі 27,78-27,98 гривень. Євро обійдеться дорожче: 32,88 грн — покупка, 33,25 — продаж. Щойно кількість банків, що відкрили торгівлю, збільшилася, одразу трохи піднялися і ціни (див. графік нижче).

Курс валют готівкового розрахунку станом на 12:47

Схожі цифри демонструє і чорний ринок валют. Тут купити американську валюту вдасться за 27,83 грн, продати ж — за 27,89 грн.

Нагадаємо, що офіційний курс долара закріплений Національним банком України до кінця війни на рівні 29,25 грн. Вартість інших валют варіюється досі. Так, наприклад, за євро 12 квітня НБУ запросив 31,89 грн, за польський злотий — 6,86 грн, а 10 російських рублів дорівнюють лише 3,59 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після перемоги України та завершення воєнного стану наша країна може зіткнутися з дефіцитом долара. З чим саме це пов’язано, пояснював фінансовий експерт Віталій Варвищук.

Також ми писали про те, з якими проблемами може зіткнутися українська економіка, яка постраждала від воєнних дій, до кінця 2022 року.