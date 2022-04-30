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На які виплати мають право переселенцям і як їх отримати

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Люди можуть розраховувати на допомогу від держави Новина оновлена 30 квітня 2022, 09:14
Люди можуть розраховувати на допомогу від держави

Щоб отримати фінансову підтримку, необхідно оформити статус ВПО

Безліч українців, які виїхали з рідних населених пунктів, є внутрішньо переміщеними особами та можуть отримувати матдопомогу від держави. Щоб це зробити, потрібно подати спеціальну заяву через "Дію" або ж звернутися до спеціально призначених для цього органів.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на матеріал "Апострофа".

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Як отримати?

Для того, щоб отримати від держави статус ВПО, слід подати спеціальну заяву, в якій зазначені ваші контактні дані та причина прохання. Документ може бути направлений до:

  • місцевого структурного підрозділу, який займається питаннями соцзахисту населення;
  • сільську, селищну, міську раду чи ЦНАП на ім’я уповноваженої особи.

У заяві, яка подається на отримання допомоги, слід зазначити деякі особисті дані, серед яких:

  • ПІБ та дата народження заявника;
  • номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
  • адресу, звідки ви вимушено переселилися;
  • поточна адреса проживання, а також контактний номер телефону;
  • номер банківської картки (картка "єПідтримка" або банківський рахунок відповідно до стандарту IBAN), на яку хочете отримувати допомогу.

Також при необхідності ви додаєте дані про дітей, якщо у вас такі є, або статус особи з інвалідністю.

Крім цього, заяву можна подати безпосередньо через "Дію" онлайн, де доведеться ще й підтвердити геолокацію — так система перевіряє, чи дійсно особа знаходиться в тому місці, про яке повідомляє. При цьому з поданням заявок через "Дію" може виникнути додаткова затримка.

Скільки виплатять?

Матдопомога виплачується для можливості допомогти вимушеним переселенцям хоч трохи забезпечити свій побут. Гроші обіцяють перераховувати щомісяця, починаючи з моменту звернення людини до держструктур.

Стандартна допомога на людину розраховується у сумі 2000 грн, на дитину чи людину з інвалідністю — 3000 гривень.

Проте нагадаємо, що вже з травня держава обмежить кількість регіонів, мешканці яких зможуть подати заявку на набуття статусу ВПО. Влада вже визначила чіткий перелік категорій громадян, яким слід розраховувати на подальшу матдопомогу.

Теги:
#Україна #Біженці #Війна #Соцвиплати #Виплати #Матеріальна допомога #ВПЛ
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