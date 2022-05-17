Залишилося два тижні: банки приготували нововведення для боржників

Українцям варто підготуватися до повернення стандартних платежів

Банківська система України, яка підтримує економіку на плаву перші три місяці війни, готує кілька нововведень уже з 1 червня. Частина з них навряд чи сподобається українцям, частина яких тимчасово втратила можливість працювати та отримувати зарплату. Насамперед йдеться про закінчення кредитних канікул для клієнтів більшості вітчизняних банків.

Докладніше про це розповість "Телеграф".

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ПриватБанк та Ощадбанк

Фізичні особи та бізнес, які користуються послугами кредитних грошей, будуть змушені з 1 червня знову виплачувати відсотки за використання "не-своїх" грошей.

Кредитні канікули, зазначимо, тривали з 1 березня. Скористатися такою можливістю могли ті українці, які володіють кредитками "Універсальна", "Універсальна Голд", а також преміальними картками.

За три місяці, сподіваються у фінустанові, українці змогли адаптуватися до того, що відбувається, тому провадиться повернення до довоєнних правил.

В "Ощаді" кредитні канікули також закінчаться у перший день літа. Після закінчення "пільгового" періоду клієнтам банку знову нараховуватимуться відсотки за використання кредитних грошей, а платежі за кредитами стануть обов’язковими. Також планують повернути нарахування пені у разі несвоєчасної оплати платежу за карткою.

Монобанк

У випадку з "Монобанком" на українців чекає більш позитивне "оновлення". Згідно з анонсом засновника фінустанови Олега Гороховського, банк має намір повернути можливість купувати товари на виплат. Бізнесмен обіцяв зробити це ще до 16 травня, проте за деякими рахунками ліміти будуть відновлені протягом певного часу.

Загалом на відновлення цієї зручної для багатьох клієнтів програми "Монобанк" планує виділити близько 10 млрд. гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як і в якому з банків українці можуть оформити віртуальну картку. Також ми писали, навіщо вона потрібна і чим може бути корисною.