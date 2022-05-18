Частина українців отримає у червні доплату до пенсії: кому та скільки виплатять

Зазвичай такі виплати приходять у травні, але зараз завадила війна

У червні на українців чекає отримання спеціальних виплат для ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Така фіндопомога є щорічною і зазвичай приходить пенсіонерам у травні, однак у 2022 році повномасштабне вторгнення росії злегка змінило плани держави.

Хто саме може розраховувати на червневі доплати та в якому розмірі вони очікуються, розповіли у "ТСН".

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Повідомляється, що фінансову допомогу від держави буде виплачено, як і стандартну пенсію, жодних додаткових звернень українцям робити не потрібно.

В цілому ж, доплати слід очікувати:

особам, які мають інвалідність після війни та колишнім малолітнім (на момент ув’язнення не було 14 років) ув’язненим концтаборів, гетто тощо, які визнані особами з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво та інші причини: І групи — 4421 грн, ІІ групи — 3906 грн, ІІІ групи — 3391 грн;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (на момент ув’язнення не було 18 років) ув’язненим концтаборів, гетто тощо, а також дітям, які народилися у місцях примусового утримання — 1491 грн;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 4421 грн;

членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю через війну; подружжю померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво та інші причини, які не одружилися знову — 966 грн;

родичам загиблих захисників та захисниць України — 966 грн;

учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів, гетто, особам, які насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога — 612 грн.

Додамо, що на період війни інформація про отримувачів як пенсії, так і доплати була максимально прихована — щоб уникнути витоку персональних даних.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не всі українці можуть отримати свої пенсії за травень.

Також ми писали, коли Україна через війну може зіткнутися із проблемою нестачі грошей для оформлення належних пенсійних виплат.