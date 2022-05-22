Ще десять днів і все: українські банки змінюють підхід до боржників

Витрат знову стане більше

В українській банківській системі, яка всіляко підтримує українців у перші місяці війни, готуються нововведення, більшість з яких набудуть чинності з початку літа. Початково це стосуватиметься кредитних канікул, які з 1 червня будуть завершені.

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Попри те, що чимало українців через війну втратили можливість працювати, банківська система потребує нових вливань. Необхідністю підтримати економіку на плаву фінустанови і пояснюють повернення до правил, що існували до 24 лютого.

ПриватБанк та Ощадбанк

Тим фізособам та представникам бізнесу, у яких оформлені кредитки, з 1 червня доведеться знову платити відсоткову ставку, яка діє за використання банківських грошей. Нагадаємо, що "пільговий" період у "Приваті" діяв із 1 березня.

Можливість просто користуватися кредитними грошима, не доплачуючи зайвого, мали клієнти з картками "Універсальна та "Універсальна Голд". Також подібний дозвіл поширювався на преміальні картки.

Закінчує пільгові канікули з приходом літа й "Ощадбанк". Крім нарахування відсотків за використання кредитки, повернуться до обов'язковості і самі платежі за кредитами. Також нараховуватиметься пеня, якщо платежі за карткою будуть проведені не вчасно. Все це в перші три місяці війни було поставлено "на паузу".

Монобанк

"Монобанк", який частково отримував виплати за кредитами, але знизив їх до мінімуму, тішить українців більш позитивними змінами. За словами засновника банку Олега Гороховського, клієнти фінустанови вже з середини травня мають можливість знову купувати "частинами". Однак варто підкреслити, що розбити оплату на вже зовсім дрібні платежі не вийде — система в основному пропонує розплатитися з магазином за два-три місяці — це, зрозуміло, піднімає і щомісячний платіж.

Відомо, що на цю програму у "Монобанку" планують виділити 10 мільярдів гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що станеться із вкладеннями українців у разі, якщо банк буде оголошений банкрутом. Тонкості підходу до клієнтів пояснила експертка Світлана Рекрут.