Часть пенсіонерів чекає сюрприз із 1 червня: кому чекати надбавки

Влада обговорює фіндопомогу у вигляді соціальних виплат

Із настанням літа ситуація з пенсійними нарахуваннями в Україні особливо не зміниться. Наступна індексація пенсій запланована лише на липень, проте навіть червневі виплати частина українців отримає із додатковими надбавками.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на "НВ".

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Як уже згадувалося, перерахунку пенсій у червні влада проводити не збирається. Проте, як запевняє глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, перший місяць літа в плані пенсій або соціальних виплат уже профінансований повністю, тому затримок з отриманням грошей бути не повинно.

Разом з цим частина пенсіонерів все ж може розраховувати на додаткові бонуси. Особлива увага була приділена ветеранам війни, а також людям, які постраждали від нацистських переслідувань за часів Другої світової. Через військові дії повноцінно профінансувати такі виплати у травні (як зазвичай це відбувається) не вийшло, тому їх було перенесено на червень.

Так, особи, які отримали інвалідність через війну або перебування в гетто, можуть розраховувати на доплати залежно від групи інвалідності.

І група — 4421 грн; ІІ група — 3906 грн; ІІІ група — 3391 грн.

Також заплановані виплати та іншим категоріям пенсіонерів із цієї категорії, про що "Телеграф" докладно розписував у своєму матеріалі.

Також буде розширено пільги для родичів учасників тероборони та добровольців. Відповідне рішення було ухвалено владою 20 травня.

Документ передбачає, що люди, чиї родичі були поранені або загинули на війні з росією, служачи в добробатах чи складі ТрО, зможуть отримати додаткові виплати. Також передбачено одноразову фінансову допомогу для родичів бійців ЗСУ, які віддали життя за Батьківщину, у розмірі 15 млн гривень. Зазначається, що цю суму поділять порівну між усіма одержувачами.

Також плануються виплатити гроші для багатодітних сімей, літнім людям, які мають низький дохід, та сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю. Такими доплатами можуть зайнятися міжнародні організації — на кшталт ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест тощо. В якому розмірі може бути надана подібна допомога, поки що невідомо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки разів і до якого розміру в Україні планують підняти мінімальну пенсію у 2022 році.