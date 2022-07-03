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Ціну долара на чорному ринку регулює кілька факторів: свіжий курс валют

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Долар на чорному ринку подешевшав, але зворотне подорожчання виключати не можна Новина оновлена 03 липня 2022, 09:46
Долар на чорному ринку подешевшав, але зворотне подорожчання виключати не можна

Повномасштабна російсько-українська війна значно впливає на вартість валют

Станом на ранок неділі, 3 липня, американський долар на чорному ринку демонструє невелике зниження ціни. Під час покупки за нього у вас попросять 35,40 грн, що на п’ять копійок дешевше, ніж попереднього банківського дня. При цьому не варто забувати, що на вартість валюти в Україні нині впливають кілька неприємних чинників.

Більше деталей повідомляє "Телеграф", базуючись на даних статистичного ресурсу "Мінфін", а також інтерв’ю начальника аналітичного відділу "Альфа-банку" Олексія Блінова для "НВ". Розуміння фінансової ситуації в Україні може допомогти передбачити, яким курс долара буде надалі.

За словами Блінова, зараз найбільший вплив на вартість валюти в Україні має відокремлене сальдо торгівлі товарів. Через війну наша країна значно обмежила експорт, при цьому імпорт був все ж таки відновлений. Також не слід забувати і про регулярні витрати вимушених українських біженців в інших країнах світу.

"По суті, мільйони українських вимушених переселенців за кордон — це мільйони маленьких імпортерів", — пояснює банкір.

Відтік грошей за кордон впливає на загальну фінансову картину країни, а також курс валют. Однак це не завжди підвищення ціни долара чи євро.

Наприклад, на ранок 3 липня і американська, і європейська валюта трохи знизилися в ціні на чорному ринку. Так, у купівлі долар подешевшав на п’ять копійок – 35,40 грн, а у продажу – на три копійки.

Схожа ситуація і з євро. Так, під час купівлі, порівняно з попередньою добою, за нього попросять на 20 копійок дешевше — 36,80 грн. Продаж "просів" лише на 15 копійок — до рівня 37,05 грн.

Курс валют в Україні на чорному ринку 3 липня
Курс валют в Україні на чорному ринку 3 липня

Як ситуація з курсом валют на міжбанку, можна дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара у банках України 3 липня
Курс долара у банках України 3 липня
Курс євро у банках України 3 липня
Курс євро у банках України 3 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що одна з популярних українських фінустанов дозволила проводити валютні операції для більшої зручності людей, які зараз за кордоном.

Також ми писали про те, що може вплинути на курс долара вже цього липня.

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#Гривня #Євро #Долар #Курс валют #Курс долара