Чи покарають українців за отримання російських пенсій в окупації: відповідь адвоката

Чимало українців позбавлені отримувати виплати з українського держбюджету — відсутній зв’язок

Українські пенсіонери продовжують отримувати свої щомісячні виплати незалежно від війни, частина з яких навіть зросла із 1 липня. Однак доступ до грошей мають не всі — через тимчасову окупацію окремих областей або їхніх районів російськими військовими. Там людей намагаються залучити до співпраці за допомогою невеликих фінансових подачок, і деякі пенсіонери схильні погоджуватися з такою "допомогою".

За словами адвокатеси Анни Рассамахіної, українське законодавство не має в собі норм, які б спричинили відповідальність за отримання "російських пенсій". Тим більше, що на такий крок людей може штовхнути абсолютне безгрошів’я і бажання просто вижити, про що пише "Радіо Свобода".

Юристка пояснює, що всі мешканці окупованих територій, які зможуть дістатися до безпечного та підконтрольного Києву містечка, мають звернутися до ПФУ за поновленням виплат, якщо ті раптово припинилися — приміром, приходили через "Укрпошту", а не на карту.

Для цього, стверджує Рассамахіна, доведеться пройти додаткову ідентифікацію за допомогою документів у вибраному місцевому відділенні Пенсійного фонду. Це можна зробити як тим пенсіонерам, котрі вже отримували виплати, так і тим, хто тільки вийшов на заслужений відпочинок.

Нагадаємо, також "Телеграф" розповідав, що в Україні також є механізм автоматичного призначення пенсій. Як ним скористатися, читайте у нашому матеріалі.