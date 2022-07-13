Українські пенсіонери можуть розраховувати на виплату 6600 грн. від ООН: як отримати

Таку можливість мають люди, які не мають з різних причин статусу внутрішньо переміщених осіб

Українські пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованій території, але мають проблеми з грошовим забезпеченням, можуть подати заявку на отримання допомоги від ООН. Розраховувати на такі виплати можуть близько 65 тисяч осіб, які не мають статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Як повідомляє телеканал ICTV, виплати проводитимуться Мінсоцполітики спільно з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Люди, які вже подали заявки через платформу "єДопомога", почнуть отримувати свої гроші найближчим часом.

Варто зазначити, що загальна сума такої допомоги — 6 600 грн, однак виплачується вона не одноразово, а протягом трьох місяців. Її розіб’ють на три платежі, кожен з яких дорівнюватиме 2 200 грн.

Насамперед гроші будуть виплачені людям, які:

перебувають у тимчасовій окупації;

мешкають на територіях, вже деокупованих від ворожих військ;

проживають у регіонах активних бойових дій.

Простими словами, йдеться про пенсіонерів, які не є ВПО, але все одно відчули на собі, що таке війна.

Отримання допомоги від ООН не є автоматичним, тому варто подати заявку через веб-платформу "єДопомога". Вам потрібно буде заповнити відповідну заявку, вказавши деякі особисті дані. Їх опрацює база Мінсоцполітики, після чого передасть на розгляд міжнародній організації. Рішення про надання (чи ні) такої виплати пенсіонерам ухвалюється іноземними партнерами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які категорії пенсіонерів одержують підвищені пенсії вже з 1 липня. Також є й ті, кому індексація виплат світить лише після закінчення війни та зняття воєнного стану.