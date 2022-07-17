Долар на чорному ринку справді буде по 40? Про що говорить новий курс

Україні не вистачає фінансових можливостей для підтримки стабільності національної валюти

Вартість американського долара може досягти психологічної позначки 40 гривень вже до кінця липня. На думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, у Нацбанку не залишилося можливостей підтримувати стабільність гривні. Ситуацію поки що не рятують ні постійна міжнародна фіндопомога, ні той мінімум, що зараз йде від виторгу з експорту товарів.

Як пояснив експерт "Телеграфу", золотовалютний резерв НБУ з початку війни знизився на дев’ять мільярдів доларів, і якщо ситуація не зміниться, то гривня обов’язково впаде по відношенню до долара.

За словами Пендзіна, зараз випуск нацвалюти в основному йде задля фінансування армії та інших бюджетних видатків. Однак гривня все одно у великих масштабах потрапляє на ринок валюти, через що й виходить дисбаланс. Саме це може вплинути на рекордне зростання долара США вже до кінця липня.

Цікаво, що свіжий курс валют станом на ранок неділі, 17 липня, все ж таки свідчить про зворотне. Як долар, так і євро трохи "скинули" у ціні, не надто перевищуючи позначку 37 гривень, свідчать дані ресурсу "Мінфін".

Курс валют на чорному ринку в Україні 17 липня

Так, долар пропонують купити за 36,93 грн, що дешевше на 12 копійок, ніж учора. Продаж дорівнює 37,15 грн, що також дешевше від показників попереднього банківського дня — вже на 18 копійок.

Вартість євро на чорному ринку теж зменшилася: у купівлі до 37 грн, у продажу — 37,30 грн.

Як ситуація з вартістю іноземної валюти на міжбанку, можна дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара у банках України 17 липня

Курс євро у банках України 17 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у чому українцям найкраще зберігати свої грошові заощадження під час нестабільної економічної ситуації через війну з росією.