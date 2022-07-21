Чи добре живеться в Україні працюючим пенсіонерам: озвучено середній розмір виплат

Різниця в доходах з тими, хто остаточно вийшов на заслужений відпочинок, прямо скажемо, несуттєва

Поки в Україні готуються до чергового етапу підвищення пенсій, частина одержувачів таких державних виплат продовжують працювати на благо економіки. Як розповіли в Пенсійному Фонді України, зараз у країні налічується всього 10,8 млн пенсіонерів, четверта частина з яких усе ще працює.

Такі дані відомство опублікувало кілька днів тому. Сувора статистика свідчить, що різниця в доходах у працюючої та непрацюючої частини пенсіонерів зовсім невелика — трохи більше ніж двісті гривень.

Середній розмір пенсій у людей, які остаточно вийшли на заслужений відпочинок, сягає 4437,45 гривень. Працююча частина цієї категорії населення загалом отримує 4665,54 гривень. Нехитрі арифметичні підрахунки показують, що прибутки цих пенсіонерів більші всього на 228 гривень.

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Загальна кількість працюючих одержувачів пенсій сягнула цифри 2,7 млн осіб.

Слід додати, що найбільше пенсіонерів мають свої виплати згідно з досягненням певного віку. Кількість людей, що входять до цієї категорії, дорівнює 74,31%. Майже 14% українців одержують пенсію по інвалідності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка категорія пенсіонерів за минулий рік отримала найбільше надбавок до щомісячних виплат від держави.

Також ми писали про те, хто з українців має можливість вийти на заслужений відпочинок раніше за визначений термін.