Курс долара може перевалити за 60 гривень: економіст дав прогноз на 2023 рік

Україна може мати серйозні проблеми на валютному ринку

Курс долара в Україні може зрости до позначки 60 гривень/за 1$, якщо країни Заходу не збільшать обсяги фінансової допомоги нашій країні.

Такою думкою поділився керівник аналітичного департаменту Libertex Group Андрій Шевчишин, передає "Апостроф". Він вважає, що такий сценарій цілком можливий уже у 2023 році.

На думку Шевчишина, Україна матиме серйозні проблеми на валютному ринку, спалюючи свої резерви. Вирішити цю проблему можуть країни Заходу шляхом збільшення фінансової допомоги Києву. Керівник аналітичного департаменту Libertex Group зазначив, що курс долара може зрости набагато більше, ніж прогнозує Міністерство економіки.

"Якщо ми йтимемо тим шляхом, яким ми йдемо зараз, а зовнішня підтримка буде на тих же рівнях, то курс 50 гривень/долар – це цілком реальний орієнтир уже на кінець цього року. За збереження негативних тенденцій, курс (у 2023 році) може піти до 60 гривень/долар і навіть вище", — заявив Шевчишин.

Нагадаємо, українська влада очікує, що у 2023 році долар досягне позначки 50 гривень за умовну одиницю. Такі показники заклали у макроекономічний прогноз Міністерства економіки. Економічний експерт Євген Дубогриз називає такий прогноз влади "стриманим оптимізмом".