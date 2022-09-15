Чи зараховується військова служба до стажу для нарахування пенсії: з’явилося роз’яснення

Багатьом українцям довелося залишити звичні заняття та вирушити зі зброєю на фронт — держава не залишає це поза увагою

Поки в Україні готуються до чергового підвищення виплат для нинішніх пенсіонерів, українські військові продовжують виборювати нашу незалежність. Багато хто з нинішніх бійців ЗСУ не є професійними військовослужбовцями, а до армії потрапили після 24 лютого, залишивши звичні місця роботи. Проте їхній період військової служби обов’язково зараховується до трудового стажу, хоч і не автоматично.

Що потрібно зробити, щоб місяці, проведені в окопах та на передовій, були враховані у майбутньому під час нарахування пенсії, розповіли на "Юридичному порталі України". Цей момент регулюється ЗУ "Про соціальний та правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Крім трудового стажу, служба в армії також входить до страхового стажу, стажу держслужби та стажу роботи за спеціальністю. Варто лише зазначити, що для обліку бійцю доведеться звернутися до органів Пенсійного Фонду України з відповідними документами.

До офіційних підтверджень несення військової служби входять військовий квиток, довідки військкоматів, військових частин та інших правоохоронних органів України (Міноборони, МВС, ДСНС, СБУ тощо), а також довідки з архівів чи військово-лікувальних установ.

Під час активних бойових дій будь-який із перелічених вище документів можна замінити спеціальною випискою з військкомату, яка видається відповідно до розпорядження Міноборони. Людям, які служать у поліції, довідки оформляються згідно з правилами МВС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кому з українців може світити "тринадцята" пенсія. Зазначимо, що декларація про отримання додаткової виплати має лише певна категорія пенсіонерів.

Також ми розповідали, хто з нинішніх одержувачів пенсій не дочекається індексації виплат до закінчення війни з росією.