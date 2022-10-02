Частина українців не зможе вийти на пенсію вчасно через війну: у чому справа

Війна змінила багато, у тому числі вплинула і на пенсійне забезпечення громадян

Поки деякі українські пенсіонери радіють через підвищення щомісячних виплат із 1 жовтня, інші наші співгромадяни змушені продовжувати працювати, навіть перебуваючи у пенсійному віці. Причина цього криється у війні, яка вплинула на загальний фінансовий добробут українців, зокрема й тих, хто збирався на заслужений відпочинок. Через обмеження у заробітній платі або інших робочих нюансах людям банально може не вистачити стажу.

Більше деталей повідомляє видання "На пенсії". Варто зазначити, що для виходу на пенсію у 2022 році 60-літня людина повинна мати 29 років стажу. З кожним роком ця цифра зростає, збираючись зупинитися лише 2028 року. Тоді заслужений відпочинок "дістанеться" лише тому, хто відпрацював 35 і більше років.

Після початку повномасштабного вторгнення рф багато підприємств були змушені скоротити своїх співробітників або ж відправити їх у неоплачувані відпустки. Подібний "відпочинок", як відомо, не входить до страхового стажу. Якщо ж ПФУ не бачитиме відрахувань від підприємства, працівникові не нараховується стаж.

Також багато людей перейшли на неповний робочий день. Відповідно, у фонд сплачується не повна сума соціального внеску. Якщо, наприклад, ви працюєте на 0,5 ставки, то швидше за все роботодавець вносить за вас лише половину соцвнеску. Таким чином, для отримання місяця страхового стажу на папері в реальності вам доведеться відпрацювати два. Через це процес виходу на пенсію і може розтягнутися в часі — поки людина не набере потрібного їй трудового стажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на розмір пенсії може впливати і сам вік людини, яка оформлює подібні виплати.

Крім цього, ми писали, на яку допомогу від держави може розраховувати українець, що не має достатньо стажу для отримання пенсії.