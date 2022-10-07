Гроші йдуть на вбивства людей? Поплічники путіна заробляють в Україні, продаючи ліки

Російські олігархи та їхні ставленики можуть контролювати в Україні ще й ринок наркотичних ліків та речовин

Чи можна уявити, що, купуючи українські ліки в українській же аптеці, українці опосередковано платять росіянам за вбивства наших співгромадян? Це здається неможливим, але це є об'єктивною реальністю. Один з фармацевтичних гігантів країни – група компаній "Здоров'я" і через сім місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, після щоденних атак Харкова, Маріуполя, Бучі, Ізюму продовжує зберігати тісні зв'язки з країною-окупантом.

За офіційними даними, група компаній "Здоров’я" є шостим за обсягами виробником лікарських засобів в Україні та одинадцятим серед усіх фармацевтичних компаній, які реалізують лікарські засоби через аптеки нашої країни. Портфель холдингу включає більш ніж 600 найменувань лікарських засобів, при чому 101 препарат з них входить до переліку життєво необхідних, пише РБК-Україна.

До групи компаній входять ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров’я", ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", ТОВ "ХФП "Здоров’я народу", ТОВ "Фармекс Груп".

Деякі з цих підприємств раніше були державними та становили гордість спочатку радянської, а згодом української фармацевтики. Їм вдалося зберегти свій профіль та репутацію навіть у беззаконні дев'яностих років, відбившись від численних спроб захоплення.

Екскурс в історію

5 червня 2000 року Кабінет міністрів своєю постановою № 897 створив державну акціонерну компанію "Укрмедпром". Статутний фонд компанії було створено шляхом передачі майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я. До статутного фонду ДАК "Укрмедпром", серед іншого, увійшли державне підприємство "Дослідний завод ДНЦЛЗ", харківське державне фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", ВАТ "Фармацевтична фірма "Здоров’я", АТЗТ "Індар" та ряд інших українських підприємств.

Вже за декілька років керівництво "Укрмедпрому" раптово вирішує продати у приватну власність "Дослідний завод Державного наукового центру лікарських засобів" (ДНЦЛЗ) і завод "Здоров’я народу". Крім того, починаючи з 2011 р., здійснювались неодноразові спроби протиправного відчуження корпоративних прав держави й у ЗАТ "Індар", а на початку 2019 року "Індар" теж було включено до переліку об’єктів "Великої приватизації".

Саме в результаті цих схем ряд найбільших фармацевтичних підприємств нашої країни опинилися в руках росіян.

"Рускій слєд"

У 2012 році російський політик та олігарх Олександр Шишкін придбав групу компаній "Здоров’я" в українсько-російського бізнесмена Ігоря Сало. Потім з’явилась інформація, що він відійшов від цього бізнесу і більше з ним не зв’язаний, але правда полягає у тому, що і досі, через 10 років, він, як і раніше, є реальним власником, приховуючи це за рядом фіктивних очільників та компаній, розташованих в юрисдикції багатьох країн в різних куточках світу.

Сам Шишкін – постать для сучасної Росії показова. На перший погляд, це солідний 62-річний олігарх, екссенатор Ради Федерації – верхньої палати парламенту РФ, до того – двічі депутат Держдуми. Водночас у Росії ні для кого не є секретом, що у "диких дев'яностих" і пізніше Шишкін був тісно пов'язаний зі злочинною організацією "Кемерівські".

В Україні Шишкін спочатку був прийнятий із розкритими обіймами – дійшло до того, що Харківська міськрада вшанувала його званням "Почесний громадянин Харкова" за "меценатство" та будівництво храмів УПЦ МП у місті. При цьому "почесний харків'янин", як депутат Держдуми, персонально голосував на підтримку анексії Криму і за вторгнення російських військ на територію України.

Пізніше звання почесного громадянина все-таки було анульовано, а рішенням РНБО від 16.09.2015 року Олександра Шишкіна внесли до санкційного списку як особу, що створює загрозу національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Застосування персональних санкцій щодо нього з того часу неодноразово продовжувалося.

Сьогодні структуру компаній групи "Здоров’я" складають:

ТОВ "Фармацевтична група Здоров’я" (ідентифікаційний код юридичної особи 35533730) – власник компанія Здоров’я Холдінгс Лімітед (країна резидентства: Вірґінські острови), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є Огородніков Леонід Володимирович, громадянин Польщі.

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров’я" (ідентифікаційний код юридичної особи 31437750) – власник ТОВ "Фармацевтична група Здоров’я", кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є Огородніков Леонід Володимирович, громадянин Польщі.

ТОВ "Дослідний завод ГНЦЛС" (ідентифікаційний код юридичної особи 33338513) – власник ТОВ "Фармацевтична група Здоров’я", кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є Огородніков Леонід Володимирович, громадянин Польщі.

ТОВ "ХФП "Здоров’я Народу" (ідентифікаційний код юридичної особи 35587866) – власник компанія ЗН Київ Лімітед (Zn Kiev Limited), країна резидентства: Вірґінські острови, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є Елена Андреу, громадянка Республіки Кіпр, та Елені Анастасіу, громадянка Республіки Кіпр.

З цих даних, розміщених у відкритому Єдиному реєстрі підприємств та організацій України, бачимо, що ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (ЄДРПОУ 31437750, генеральний директор Олександр Доровський) та ТОВ "Дослідний завод ДНЦЛЗ" на 100% належать підприємству ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я".

Таким чином, формально, український фармацевтичний гігант і не український зовсім, а належить підприємству, зареєстрованому на Британських Віргінських островах. І це класика офшору – саме на Віргінських островах реєструється до 40% усіх офшорних компаній світу, бо місцева влада дозволяє приховувати всю інформацію про реальних бенефіціарів.

Але повернемось до структури компаній. Здавалося б, нічого протизаконного: Польща, Кіпр, Віргінські острови, ніякого російського сліду та навіть прізвище Шишкіна ніде не фігурує. Проте, якщо озброїтися документами, можна легко відстежити тісний зв'язок російської еліти з фіктивними власниками.

Насамперед тут цікава постать Леоніда Володимировича Огороднікова, який, виходячи з офіційних даних компанії ТОВ "Фармацевтична група Здоров'я", народився 2 червня 1964 року та зареєстрований у м. Константин-Єзьорна Республіки Польща. Однак, за дивним збігом, в Росії проживає відомий бізнесмен з повністю ідентичними анкетними даними. Тому польський паспорт не повинен вводити в оману – йдеться лише про відомого російського підприємця, який має друге, польське громадянство. Огородніков найбільше відомий по кінобізнесу – він один із засновників холдингу "КАРО", чи не найбільшого російського оператора кінопоказів, а також знаний як продюсер і власник грального бізнесу.

Зв'язок Огороднікова з Шишкіним простежується легко. Шишкін, Огородніков та їхній партнер Андрєєв Олег Миколайович є засновниками кількох чинних російських організацій: вищезгаданого ТОВ "СП Каро" (оренда й управління власним або орендованим нерухомим майном), ТОВ "Каро Фільм Севастопольський", ТОВ "Каропрокат" та інших.

В російських засобах масової інформації також поширено низку статей, відповідно до яких Олег Андрєєв і Леонід Огородніков через спільну компанію ТОВ "Гермес" придбали частину акцій в акціонерного товариства "Національний екологічний оператор" (НЕО), що займається утилізацією сміття. А засновником НЕО є російська державна корпорація "Ростех".

"Ростех" – російська державна корпорація, у складі якої понад 700 організацій, з яких сформовано 14 холдингових компаній. 11 з них – в оборонно-промисловому комплексі, 3 – у цивільних галузях промисловості, а також понад 80 організацій прямого управління. Генеральний директор корпорації – Сергій Чемезов, генерал-полковник, член бюро Вищої ради партії "Єдина Росія" та, за повідомленнями російських ЗМІ, людина з найближчого оточення Володимира Путіна.

Зрозуміло, сфера для сміття не є профільною для "Ростеху". Але, як тільки у 2012 році утилізація відходів увійшла до сфери відповідальності "Ростеху", як під цю справу було створено дочірню структуру держкорпорації "Національний екологічний Оператор" (ВАТ НЕО), контрольний пакет акцій у якої й отримало ТОВ "Гермес" Леоніда Огороднікова. Чи можливо, щоб у нинішній Росії такий ласий шматок від державного холдингу отримала не пов'язана з ним компанія? – Риторичне питання. Отже, явно простежується близькість Шишкіна-Огороднікова до Чемезова, особи з ближнього кола російського диктатора.

До речі, цікавий факт про "Ростех". Тривалий час мільйони новонароджених українських дітей прищеплювалися БЦЖ-вакциною російського виробництва (АТ "НВО "Мікроген" Національної імунобіологічної компанії від "Ростеха") з трирічною перервою на використання данської. Зараз дітей прищеплюють вакцинами, виробленими в ЄС (Бельгії, Болгарії та ін.), але саме в період щеплення російською вакциною в Україні значно виріс відсоток поствакцинальних ускладнень, так званих бецежитів, зокрема з летальним результатом – з 0,2% до 1,5% в окремих регіонах, що у 10-100 разів більше, ніж до 1992 року. Ці дані є показовими щодо якості сучасної російської фармацевтики.

Контроль за обігом легальних наркотиків

Головою наглядової ради ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" та основним ставлеником росіян є Олександр Доровський, за сумісництвом – доктор наук та завідувач кафедри Національного фармацевтичного університету (Харків). Окрім плідної роботи на російський бізнес, він "прославився" своїм ноу-хау в період передвиборчих перегонів до парламенту 2014 року. Тоді гендиректора фармкомпанії було викрито у підкупі виборців "по-новому": замість традиційних пакетів з гречкою штаб кандидата роздавав мешканцям Харкова пакети з безплатним набором найходовіших ліків – диклофенак, панкреатин, мукалтин, анальгін, дротаверин, фталазол, та ін.

Після останньої зміни влади в Україні на посаду начальника головного управління СБУ в Одеській області було призначено його сина – Віктора Доровського.

І тут треба згадати, що фармацевтичний завод "Фармекс груп" у Борисполі, що входить до групи компаній "Здоров’я", є єдиним підприємством в Україні, яке випускає наркотичні знеболювальні медикаменти у вигляді ін'єкційних розчинів.

Харків, Одеська область, бориспільський виробник нарковмісних ліків. За даними видання "Власть.Інфо", виробничі потужності фармацевтичної "Фармекс груп" цілком дозволяють запустити й тіньове виробництво модних наркотиків типу екстазі чи іншої синтетики. Так, для цього потрібна деяка сировина, яку правоохоронці називають прекурсорами. Звісно, постачати в Україну її можна тільки нелегально. Тому дуже в пригоді стають порти й митниця в регіоні. Таким чином наразі російська група олігархів та їхніх ставлеників може контролювати в Україні ще й ринок наркотичних ліків і речовин. І не тільки легальний.