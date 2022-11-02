Більше не "Спортмайстер": як росіяни заробляють на українцях під новою вивіскою

Після 8 місяців кривавої агресії росії її бізнес продовжує працювати прикриваючись косметичними змінами.

У той час як Україна ось уже 250 днів бореться проти російської агресії, російський бізнес продовжує заробляти гроші на українцях та їхній любові до спорту та здорового способу життя. Йдеться про відому торгову марку спортивного одягу та аксесуарів "Атлетікс", за яким ховається російський "Спортмайстер".

Був "Спортмайстер" став "Атлетік" — історія нового-старого бренду

Рівно 30 років тому з реєстрації фірми "Іліон" братами Фартушняками розпочалася історія російського бренду спортивного одягу та аксесуарів "Спортмайстер". Щоправда торгову марку було зареєстровано лише 1996 року, а сам бізнес розвивався переважно у Москві.

Того ж 1996-го представництво фірми з 5 осіб з’явилося і в Україні, а через 5 років у Києві з’явився перший роздрібний магазин ТМ "Спортмайстер". Усього ж у період розквіту торговельна мережа "Спортмайстра" зі своїх та франчайзингових магазинів налічувала понад 120 магазинів, а виторг за підсумками 2019 року становив 2,32 млрд грн., з яких 370 млн грн були чистим прибутком.

Тим неприємнішим для компанії виявився лютий 2021 року, коли проти компанії ввели санкції Ради національної безпеки України.

У компанії, звичайно ж, цю заяву опротестували, заявивши, що компанія Sportmaster Operation Pte.Ltd, яка є власником українських магазинів мережі, не має жодного відношення до росії і рішення РНБО "помилкове". Також у компанії наголосили, що продовжують свою роботу.

Проте остаточно "відмовитися" від свого минулого "Спортмайстер Україна" спромігся лише в березні 2022 року, заявивши, що засуджують російську агресію і прийняли рішення перейменувати мережу в "Атлетікс", що має бути завершено в 2023 році. Одним із перших ребрендингу піддався сайт компанії, який отримав доменне ім’я https://athletics.kiev.ua/

Був Спортмайстер став Атлетікс

Сінгапурська епопея "Спортмайстра"-"Атлетікса"

Треба сказати, що формально керівництво тепер уже "Атлетікса", а раніше "Спортмайстра Україна" має рацію — власником компанії в Україні протягом 10 останніх років виступали не російські, а сінгапурські компанії.

Історія "Спортмайстра" розпочалася з фірми "Іліон", яка у 2016 році була ліквідована, а весь бізнес ТМ "Спортмайстер" був зосереджений у ТОВ "Спортмайстер", зареєстрованій у 2005 році. Власником компанії, за даними ЗМІ Росії, є сінгапурська фірма Sportmaster Operation Pte.Ltd, що володіє російською компанією на 100%.

Саме проти Sportmaster Operation Pte.Ltd і було запроваджено санкції РНБО України у лютому 2021 року, якій на 3 роки заборонили торгові операції, транзит ресурсів, політ та перевезення територією України, ввезення продукції безпосередньо Sportmaster Operation Pte.Ltd (Сінгапур) або із залученням представників іноземних держав.

Вийти із цієї ситуації власникам вдалося переписавши весь бізнес на ТОВ "Атлетікс", зареєстроване 20 серпня 2021 року. Як стверджують у самій компанії, створення нової фірми стало наслідком домовленостей топ-менеджменту "Спортмайстра-Україна" та нових власників. Останніми, очевидно за "збігом", також стали сінгапурська фірма FELIX TRADE PTE. LTD та гонконгська PULAU ARTIS LIMITED.

Магазини Спортмайстра в Україні тепер виглядають так

Як показують дані із іноземних реєстрів, FELIX TRADE PTE. LTD була зареєстрована 15 липня 2021 року зі статутним фондом у 8600 сінгапурських доларів або близько 6000 доларів США, їй належать 19% "Атлетікса". PULAU ARTIS LIMITED була зареєстрована 24 червня 2021 року та їй належать 43% "Атлетікса". Очевидно, що обидві фірми були створені напередодні перереєстрації "Спортмайстер-Україна" до "Атлетіксу" спеціально для приховування імен справжніх власників 62% "Атлетікса".

Цими власниками, як стверджує журналіст Сергій Гришин, як і раніше, є російські власники через прошарок довірених співробітників.

Так, за даними сервісу YouControl власником PULAU ARTIS LIMITED є громадянин Польщі Олександр Гора, який, як пише Сергій Гришин, працює вченим у Наньянському технологічному університеті Сінгапуру. І саме цей вищий учбовий заклад має спільну лабораторію з інноваційним центром російського Sportmaster, розташованим у Сінгапурі.

Зі "Спортмайстра" в "Атлетікс" — хто керує "новою" компанією

Але непрозорим іноземним фірмам належать 62% "Атлетікса", а хто ж володіє 38%, що залишилися?

Відповідь досить проста – їх власниками однаково (по 19%) є Людмила Книш та Ігор Слоєв, і обидва вони не чужі люди для "Спортмайстра". Так, Ігор Слоєв виступав директором ТОВ "Іліон-Україна", дочірньої компанії "Іліон", з якої власне і почався "Спортмайстер" у самій Росії.

З Людмилою Книш усе ще простіше, достатньо ознайомитися з її профілем у LinkedIn, щоб зрозуміти – вся відома її трудова біографія пройшла саме у "Спортмайстер-Україна", де вона почала працювати у 2005 році начальником інформаційно-аналітичного відділу. Нині вона гендиректор "Атлетікса".

Людмила Книш

За наступні 15 років вона доросла до генерального директора "Спортмайстер-Україна", щоправда, її кар’єра в цей час виглядала досить дивною. Так, у 2019 році російський "Спортмайстер" купив мережу спортивних магазинів GO Sport Polska і її гендиректором наступного року став директор "Спортмайстер-Україна" Ігор Чернов, а Книш у березні стала директором "Спортмайстер-Україна", до того працюючи як заступник Чернова по операційній діяльністі.

Однак через рік, у березні 2021 року, Ігор Чернов знову повернувся в крісло гендиректора "Спортмайстер-Україна", а Людмила Книш стала CEO "Атлетікса", правда навесні 2022 року вона вже знову вважалася директором компанії. Словом, схоже на якогось менеджера, якого у разі потреби садять у те чи інше крісло.

Тобто за фактом власниками "Атлетікса", який "звільнений" від російського впливу та власників, є дві явно підставні іноземні фірми, власник однієї з яких пов’язаний зі "Спортмайстром" та два просто менеджери "Спортмайстра".

При цьому головою Ради директорів "Атлетікса" є згадуваний вище Ігор Чернов, колишній гендиректором "Спортмайстер-Україна", тобто новий "іноземний власник" навіть не подумав проводити якісь кадрові зміни в керівництві та ще й зробив стару команду співвласниками компанії. Така ось довіра.

Треба сказати, що російський бізнес використовує безліч схем, як продовжити свій бізнес в Україні – від переоформлення на українських родичів та друзів до відвертої брехні.