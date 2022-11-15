Чи слід платити податок та мито за імпорт генераторів – у Кабміні справою спростували фейк росіян

Ворожий фейк допоміг українцям заощадити гроші

На початку листопада Державна митна служба України нагадала правила митного оформлення генераторів на державному кордоні України.

Так, згідно із Митним кодексом України в редакції від 01 жовтня 2022 року, при ввезенні в Україну багажу вагою не більше 50 кг та вартістю не дорожче 500 євро, жодного мита не платиться.

При перебільшенні ліміту нараховується платиться мито з 20% ПДВ та 10% у виді ввізного мита. При нарахуванні платежів ці 30% будуть збиратися не з повної вартості генератора, а лише з тієї її частини що перевищує ліміт у 500 євро. Так якщо вартість генератора 700 євро, за нього доведеться віддати трохи більше 30% від 200 євро – 64 євро.

Втім, російські пропагандисти з газети московскій комсомолєц поширило інформацію про те, що податкова служба України нібито "вигадала" новий податок у 30% на ввезення генераторів із інших країн. Це повідомлення одразу підхопили інші російські ЗМІ.

Насправді ж, ще 8 листопада прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль під час засідання уряду заявив, що Кабінет Міністрів має намір ухвалити рішення про звільнення від сплати мита на імпорт генераторів, трансформаторів, обігрівачів та інших товарів, які є важливими для проходження поточного опалювального сезону.

А вже 9 листопада Кабінет Міністрів постановою №1260 звільнив від ПДВ та сплати ввізного мита такі товари, як електрогенераторні установки та електричні акумулятори.

Таким чином, уряд України не просто не вводив нові податки на генератори, а й прийняв рішення про звільнення від ПДВ та ввізного мита.

Тим часом, мешканцям Львову пообіцяли повертати до 30 тисяч гривень при покупці генератору, але за деяких умов.