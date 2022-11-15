Втрата роботи під час війни: як отримати стаж для пенсії без працевлаштування

Страховий стаж в Україні можна отримувати без працевлаштування

У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну багато наших громадян втратили роботу. Разом з нею українці втрачали звичну можливість для заробітку стажу та виходу на пенсію. Однак така ситуація не є безвихідною.

Як повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Якщо через війну громадянину не вистачило страхового стажу для виходу на пенсію, то у нього є кілька варіантів для виходу із ситуації:

Стати на облік у центрі зайнятості

За словами Жолнович, облік у центрі зайнятості зараховуватиметься як стаж. Більше того, там можна знайти й іншу роботу або виконувати громадські роботи, що також буде включено до страхового стажу.

Договір із Пенсійним фондом

Якщо громадянин укласти договір із ПФУ, то він може доплатити внески, за ту кількість місяців, яких йому не вистачило для виходу на заслужений відпочинок.

Дострокова пенсія

Як розповіла міністр соціальної політики, у разі коли громадянину до виходу на пенсію залишилося менше півтора року, то він може почати отримувати виплати достроково. Однак тоді розмір пенсії може бути нижчим.

Крім того, у ситуації, коли майбутній пенсіонер був змушений виїхати за межі України та призупинити офіційну трудову діяльність він також зможе продовжувати заробляти страховий стаж.

Повідомляється, що для цього в Україні незабаром буде ухвалено закон "Про спрощення придбання страхового стажу". Згідно з новим документом, використовуючи "Дію" або пенсійний кабінет громадянин також зможе робити страхові внески. Розмір внесків можна буде визначити самостійно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо пенсію не нарахували автоматично.

Також ми повідомляли про те, хто та як може отримати пенсійне посвідчення у смартфоні.