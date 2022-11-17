Фонд TECHIIA – як кібербізнесмени Олег Крот та Юрій Лазебніков стали партнерами російського букмекера 1XBET

Розслідування виявило безліч дивацтв

У серпні в інформаційному просторі України "вистрілила" назва благодійного фонду TECHIIA – відомі люди заявляли, що його засновники Олег Крот та Юрій Лазебніков витратили на потреби ЗСУ 60 мільйонів доларів.

Однак розслідування Forbes Україна виявило безліч дивацтв, головними з яких стали заявлена сума та її походження.

Благодійність для ЗСУ на 60 мільйонів доларів – звідки гроші?

Сумніви викликали фінансові звіти самої TECHIIA, яка за березень-червень відзвітувала про витрати на ЗСУ у 21,2 млн доларів, а заявлені 60 млн доларів були майже рівними всьому доходу бізнес-партнерів Олега Крота та Юрія Лазебнікова в холдингу TECHIIA за весь 2021 рік.

Тим часом до складу холдингу входи

ть низка IT-компаній, таких як:

WePlay Holding, що займається кіберспортом та організацією кіберспортивних турнірів;

ENESTECH Software, виробник IT-продуктів, головний з яких SENET, сервіс для адміністрування комп’ютерних клубів та кіберарень.

JMIND, розробник ПЗ для сторонніх компаній, що займається також консалтингом та розробкою власних цифрових продуктів.

Але крім цього, Олегу Кроту та Юрію Лазебнікову належать й інші фірми, серед яких ТОВ "Славутич", яке провадить діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих галузях. Підприємство орендує у Києва земельну ділянку в 9,43 га поруч із Дніпром, і за 2020 рік його звіт показав дохід у 30 разів менший за витрати, навіть до бюджету фірма винна 1,6 млн грн податків.

Однак її власники Крот і Лазебніков не поспішають позбавлятися збиткового активу, можливо, тому, що фірма належить офшорній кіпрській компанії "Течія холдинг лімітед", що дозволяє здійснювати різні транзакції з Кіпром, наприклад, виводити гроші.

Але де ці кошти беруться?

Фонд TECHIIA та російський букмекер 1XBET – партнерство заради грошей

Минулого року на сайті компанії WePlay, однієї з близько 20 компаній, створених засновниками TECHIIA і що входить до однойменного холдингу, повідомлялося, що російська букмекерська компанія 1XBET була партнером WePlay турнірів з кіберспорту.

Розслідування Forbes Україна виявило, що співзасновник і фонду, і холдингу TECHIIA Юрій Лазебніков до 21 березня 2020 року був директором ТОВ "Ме-Естейт". До нього компанією керував Сергій Ципін, який є власником ТОВ "Твоя беттінгова компанія", офіційного представника російського букмекера 1XBET.

До речі, приблизно в той час, коли фонд TECHIIA повідомив про допомогу в 60 млн доларів, Комісія з регулювання азартних ігор України анулювала ліцензію ТОВ "Твоя беттінгова компанія".

Команда ж проєкту Бігус.інфо з’ясувала, що заступництво російської 1XBET по правоохоронній лінії може здійснювати підполковник СБУ, голова Управління контррозвідки об’єктів критичної інфраструктури та фінансування тероризму (управління "І") Артем Шило.

Останній також відомий як протеже заступника Офісу президента України Олега Татарова, який з 2016 року встиг придбати майно на 4 мільйони доларів, і бізнес дружини ніяк ці фінансові успіхи не пояснює.

Натомість, коли у 2021 році сам Шило тимчасово намагався зайнятися бізнесом, який під час своєї відставки з СБУ зареєстрував Артем Шило – ТОВ "Пріккер" , нині записана на його батька Віктора, спочатку розташовувалася за адресою АТ "Тарасюк та партнери", власники якого Сергій Тарасюк та Аліна Бринь супроводжували ліцензування "Твоя беттінгова компанія" та захищали компанію в суді.

Ще однією ниточкою стало ТОВ "Дайнлайн Констракшн", яке має реалізувати проєкт технопарку того ж холдингу TECHIIA і де співвласниками до 2021 року виступали Олег Крот і Сергій Титов. Як зізнався сам Артем Шило, Титов доводиться йому кумом, який на думку Бігус.інфо і виступав сполучною ланкою між букмекерами та Артемом Шило.

Водночас сам Олег Крот стверджує, що сьогодні в Україні є інвестори, які готові фінансувати не лише будівельні проекти, а й IT-галузь в Україні, ймовірно, маючи на увазі російські гроші 1XBET.