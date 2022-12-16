Українцям дадуть гроші на ремонт пошкодженого окупантами житла: хто та скільки отримає

Для отримання допомоги потрібно мати усі необхідні документи

Мешканці двох громад Запорізької області, чиї будинки чи квартири були пошкоджені внаслідок ракетних атак, зможуть отримати матеріальну допомогу на ремонт житла. Гроші виділяються у рамках проекту "Реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні".

Отримати виплати зможуть мешканці Кушугумської та Комишуваської громад. Йдеться про грошовий грант у розмірі до 60 тисяч гривень. Про це повідомляється на сторінці благодійної організації "Карітас-Запоріжжя" у Facebook.

Зазначається, що матеріальна допомога може бути надана лише тим мешканцям вищезгаданих громад, які мають два необхідні документи:

акт про пошкоджене житло;

документ про власність житла.

У разі відсутності даних документів, організація не зможе прийняти заявку. Крім того, для оформлення допомоги знадобляться такі документи:

паспорт;

ІПН;

ІПН членів сім’ї;

реквізити IBAN-рахунку.

Для того, щоб подати заявку на отримання грошової допомоги, необхідно заповнити спеціальну Google-форму в період з 16 по 19 грудня.

Нагадаємо, що деякі категорії українців можуть одержати грошові виплати у розмірі 13 200 гривень від ООН. "Телеграф" розповів про те, хто та як може отримати грошову допомогу.