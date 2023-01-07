Чи чесно все з податками у казино Pin-Up? У прокуратурі були сумніви

Правоохоронці не побажали встановити тих, хто 2 роки отримував з українців гроші на користь онлайн-казино та виводив їх закордон

На ринку азартних ігор в Україні назрівають серйозні зміни, деякі гравці намагаються переділити його на свою користь, а також на користь своїх партнерів із Росії, і поки одні використовують для цього електронні петиції, інші намагаються створити собі пристойний образ платників податків.

Так, онлайн-казино Pin-Up щосили намагається надати собі вигляду добропорядних бізнесменів, які чесно платять податки – 170 млн грн у 2022 році. Але як з’ясував "Телеграф", ситуація може бути значно складнішою.

Заробляти на тіньових азартних іграх — досвід Pin-Up

22 жовтня 2021 року – ось уже більше року минуло з моменту легалізації азартних ігор в Україні, а Святошинський районний суд Києва розглядає кримінальне провадження № 42021102080000034 за статтею 203-2 Кримінального кодексу України.

Йдеться про незаконну організацію лотерей та інших азартних ігор ще з 2019 року, коли азарт на території України як бізнес був під повною забороною.

За версією правоохоронців, "невстановлені слідством особи" організували мережу незаконних гральних установ в Інтернеті, які переводили в готівку отримані гроші і виводили їх закордон.

Як стверджувалося в суді, сайти, через які здійснювалися ставки гравців в Інтернеті, належали офшорній компанії "BWI Black-Wood Limited" з Кіпру, а та в свою чергу належить "Carletta NV", зареєстрованій на острові Кюрасао — гральному "раї" для онлайн- казино.

Як стверджує слідство, при поповненні ігрового облікового запису казино Pin-Up кошти приходили на рахунок ТОВ "Фрейтаг" як "поповнення особистого балансу під час гри у спортивний покер". Спортивний покер в Україні, до речі, не був заборонений і є спортом, що, правда, не заважало чомусь грати в нього на гроші в Інтернеті. За технічний бік роботи мала відповідати IT-компанія "PIN-UP Tech", щоправда на її місці цим займалося ТОВ "Вікторія-Софт".

За версією силовиків, гроші, які є доходом організаторів схеми незаконних азартних ігор, перераховувалися на рахунки ПП-ФОП, які всі були співробітниками самого Pin-Up, а вже потім переводилися на рахунки закордонних фірм, у тому числі "BWI Black-Wood Limited", що володіє сайтом.

Pin-Up ні до чого?

Нагадаємо, що власником "BWI Black-Wood Limited" є "Carletta NV" з острова Кюрасао, вона ж у свою чергу володіє компанією "Carletta Limited" зареєстрованою на острові Кіпр, а саме "Carletta Limited" на сайті казино Pin-Up вважається її власником.

Простіше кажучи, за версією слідства, деякі особи, так їм і невстановлені, заробляють на казино Pin-Up, використовують його співробітників як посередників у виведенні коштів, а самі гроші витікають у фірми, власником якої є фірма-власник самого Pin-Up.

Так виводилися гроші, коли ще азартні ігри були під забороною

Але при всьому цьому очевидному зв’язку чомусь організаторів цієї нехитрої схеми встановити не змогли. А може, не захотіли? Адже у жовтні 2021 року азартні ігри в Україні вже були дозволені, а Pin-Up було легальним респектабельним казино, що отримав ліцензію 9 квітня 2021 року.

Але залишається питання — а чи дійсно люди, які нещодавно уникали сплати всіх податків і ймовірно, виводили гроші за кордон, платять всі належні з них податки, які будуть зовсім не зайвими воюючій країні?

При цьому сам "Пін-ап" працює не лише в Україні, а й у країні-агресорі, і донедавна її російський бізнес був частиною бізнес-імперії підприємця Олександра Удодова, колишнього зятя російського прем’єра Михайла Мішустіна.