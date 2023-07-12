Щорічна та одноразова допомога: за яких умов військові отримають такі нарахування

Розмір виплати для деяких військових залежатиме від багатьох факторів служби

Під час війни українські військові мають право на різні виплати і однією з таких є грошова допомога для військовополонених, коли гроші отримуватиме його родина.

Як повідомляє організація "Юридична сотня", грошову винагороду виплачують членам сімей за їхньою заявою на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації).

Що входить в складову виплати родинам військовополонених:

посадовий оклад за останнім місцем служби;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру;

інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення;

додаткова винагорода 100 тисяч гривень.

Як грошове забезпечення, так і додаткова винагорода виплачуються із дня:

захоплення військовослужбовців у полон або заручники;

інтернування в нейтральних державах;

зникнення безвісти.

Для нарахування виплати, рідні мають звернутись із заявою безпосередньо до військової частини або територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Які документи потрібні для нарахування грошової допомоги:

копію сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);

довідку про реєстрацію місця проживання (якщо заявник має айді-картку);

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізосіб – платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, – копію сторінки паспорта з такою відміткою).

Командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) розглядає протягом 15 днів подані документи та ухвалює рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

Також вони додають, що у разі ухвалення рішення про відмову виплати обов’язково зазначаються підстави.

"Крім цього, особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України, може бути надана щорічна й одноразова державна грошова допомога. Зокрема, на час перебування таких осіб у місцях несвободи передбачена фінансова підтримка 100 тисяч гривень щорічно. Оформити допомогу можуть члени їхніх сімей. За отриманням потрібно звертатися до Мінреінтеграції", — додається у повідомленні.

До того ж, після полону військовим нарахують одноразову виплату у розмірі 100 тисяч гривень.

Слід зауважити, що факт позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює відповідна комісія при Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі військові мають право на довічне грошове забезпечення.