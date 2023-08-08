Міжнародна організація надає виплату на дитину: хто може отримати та який розмір допомоги

На сайті родина має заповнити відповідну заяву та чекати на відповідь

Окрім того, що Україна підтримує своїх дітей соціальними виплатами під час війни, додаткові кошти також може нарахувати й міжнародна організація СОС.

Однак крім грошей, вона надає допомогу в оформленні документів, психологічну підтримку та безкоштовні юридичні консультації, мовиться на сайті благодійної організації СОС "Дитячі містечка".

На допомогу має право родина, в якій дитина отримала поранення або інше ушкодження в результаті війни України с рф. Така програма діє на всій території країни та навіть за кордоном (лише для українців).

Комплексна допомога включає:

супровід в оформленні інвалідності, соціальних виплат, та інших спеціальних статусів;

надання консультацій з юридичних та соціальних питань;

надання медичних послуг, у т.ч. діагностування, протезування, хірургічні операції, медикаментозне лікування тощо;

надання реабілітаційних послуг;

психологічна підтримка дітей, їх батьків та інших членів родини;

грошова допомога сім’ям дітей, які отримали пораненням чи інше ушкодження здоров’я внаслідок російського вторгнення в Україну;

інші послуги відповідно до потреб дітей і сімей.

Для отримання допомоги родині треба взяти участь у програмі благодійної організації, попередньо заповнивши форму на сайті фонду СОС "Дитячі містечка". З собою потрібно мати такі документи:

паспорт одного з батьків або іншого законного представника дитини; ІПН законного представника дитини; свідоцтво про народження або паспорт дитини; ІПН дитини (за наявності); реквізити грошового рахунку (номер IBAN); медична виписка або довідка від Національної поліції або витяг про внесення справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за наявності). Це необхідно, щоб підтвердити факт поранення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці мають право на виплату від Норвезької організації.