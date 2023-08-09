"Ощадбанк" ввів ідентифікацію для ВПО, а Кабмін продовжив її термін: чи припинять виплати

Пояснення дали у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Український банк "Ощадбанк" міг забрати у людей соціальні виплати через не проходження фізичною особою ідентифікації. Однак Кабінет Міністрів України продовжив термін її дії до 31 грудня 2023.

Це означає, що до кінця року навіть за відсутності ідентифікації держава не припинятиме виплати пенсій та соцдопомоги, а "Ощадбанк" не блокуватиме рахунки, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Виплати стосуються внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Відповідно до урядової постанови, розширюються можливості для фізичної ідентифікації, необхідної для продовження отримання соціальних виплат. Зокрема, можна буде проводити ідентифікацію особи з використанням відеоконференцзвʼязку, під час сеансу якого предʼявлятимуться документи, що посвідчують особу.

До фізичної ідентифікації також прирівнюються:

авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID);

посвідчення закордонною дипломатичною установою України факту, що особа, яка проживає за кордоном, є живою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що благодійна організація СОС "Дитячі містечка" надає соціальні виплати на дітей, які постраждали внаслідок війни.