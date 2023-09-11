Військовий потрапив у полон: чи зберігається за ним грошове забезпечення

Зарплату та різні доплати можуть перераховувати родичам полоненого

Держава нараховує різні види виплат військовим. У грошове забезпечення можуть входити "бойові" 30 тисяч, які отримають 4 категорії бійців, премії, доплати, ОГД тощо. Окрім того, військові, які опинились у полоні, також мають право на гроші.

Як мовиться в законопроєкті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб", за військовослужбовцями, поліцейськими та деякими іншими особами має залишитись місячне фінансове забезпечення.

"Законопроєктом пропонується зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім’ям", — як каже голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Слід зауважити, що це не стосується тих, хто здався в полон добровільно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть отримати повторну виплату допомоги при інвалідності.