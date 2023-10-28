Чи зміняться виплати військовим у листопаді: чого чекати бійцям ЗСУ

Виплати залежать від низки факторів

Повномасштабна війна в Україні змусила керівництво країни дещо змінити суми нарахування виплат військовослужбовцям. Однак на листопад жодних системних змін не заплановано, а тому, швидше за все, розмір грошових виплат залишиться таким самим, як і в жовтні.

Як інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, зарплата військових залежить від грошового забезпечення та надбавок, а на загальну суму також впливає те, чи бере участь військовослужбовець у бойових діях.

Також невеликий вплив має рід військ, у якому проходить службу військовослужбовець. До того ж представники деяких військових спеціалізацій можуть отримувати значні суми без участі у боях на передовій. До таких відносяться, наприклад:

військові, які займаються розмінуванням далеко від передової (30 тисяч гривень);

командувачі, які керують підрозділами у штабах (50 тисяч гривень);

артилеристи, представники сил ППО та ракетних військ (100 тисяч гривень).

Варто також зазначити, що пораненим військовим покладено виплати у розмірі 20 тисяч гривень, для інструкторів – від 15 до 30 тисяч, строковикам – 6 тисяч, курсантам – 2350 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на додаткову грошову винагороду розраховуватимуть 10 категорій військових.