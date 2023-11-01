Суму визначатиме комісія: як українцю отримати виплату через війну

Заяву можна буде подати онлайн

Українці, у яких пошкоджене або зруйноване житло, мають право на виплату допомоги від держави. Для таких осіб нарахування складає 200 тисяч гривень і її в першу чергу здійснять для 5 категорій людей.

На першому етапі допомогу отримають громадяни, чиї будинки потребують невеликих вкладень на косметичний ремонт, як каже віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.

У пріоритеті на отримання виплат будуть:

учасники бойових дій;

мобілізовані;

сім’ї загиблих військових;

люди з інвалідністю І та II груп;

багатодітні сім’ї.

Як українцям оформити заяву та куди звертатись

У додатку "Дія" знайти розділ "Послуги", а о потім — "Відновлення";

У "Відновленні" вибрати розділ "Подати заяву";

Відповісти на запитання та внести свої дані, номер банківської карти, на яку будуть перераховані гроші.

Розмір виплати буде визначати спеціальна комісія, яка перед тим прийде на місце зруйнування, зафіксує ступінь ушкодження та ухвалить остаточне рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці під час відпочинку можуть розраховувати на грошові виплати від держави.