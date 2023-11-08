Статус "дитина війни": чи можуть такі українці отримати соцвиплати

Окрім грошей, їм передбачені пільги

Українці, які отримали статус дитина війни, можуть розраховувати на деякі виплати від держави. Такий статус, окрім грошей, передбачає певні пільги на місцевому рівні.

За словами адвоката Марʼяна Сащука, такий статус отримують діти, які під час воєнних дій, збройних конфліктів та агресії РФ не досягли повноліття й зазнали фізичних чи психологічних травм. Подати пакет документів мають батьки, опікуни та сам неповнолітній.

Хто має право на статус дитина війни та як оформити його

Діти, що:

зазнали поранення, контузії, каліцтва;

отримали психологічне насильство;

зазнали фізичного, сексуального насильства;

були викрадені або незаконно вивезені за межі нашої країни;

залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалися, зокрема в полоні.

За словами експерта, для того, щоб оформити статус, потрібно звернутися із відповідною заявою у службу у справах дітей за місцем проживання дитини, та подати пакет документів. Цим можуть займатися законні батьки, опікуни або сама дитина (якщо їй уже виповнилося 14 років).

Які виплати здійсняться таким дітям

щорічна грошова допомога на оздоровлення дитини війни дошкільного і шкільного віку. Порядок та умови надання щорічної грошової допомоги встановлюються Кабінетом міністрів України;

компенсація витрат, пов’язаних з отриманням психологічної допомоги для дитини війни дошкільного та шкільного віку. Розмір, умови та порядок виплати компенсації встановлюється Кабінетом міністрів України;

державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Слід зауважити, що такі українці можуть безплатно харчуватися у навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про чому затримують виплати для сімей з новонародженими та куди звертатись у разі такої проблеми.