"Підйомні" військовослужбовцям: що це таке і хто може на неї розраховувати

Допомога надається не всім

Деякі українські військовослужбовці можуть розраховувати на підйомну допомогу, передбачену для контрактних та кадрових військових, а також офіцерів, які проходять службу на заклик.

Як повідомляє "Безоплатна правнича допомога", отримати цю допомогу можуть як самі військовослужбовці, так і їхні родичі. Однак, є свої нюанси в тому, хто і як це може зробити.

Підйомна допомога виплачується у разі переїзду військовослужбовця на місце служби. Це стосується військовослужбовців, яких відправили до іншої військової частини, на інше місце служби або навчання на строк у шість або більше місяців.

Розмір допомоги становить одне місячне грошове забезпечення військовослужбовця, а також 50% від грошового забезпечення кожного члена сім’ї, який переїхав разом з ним.

Для отримання допомоги необхідно зробити наступні кроки.

Військовослужбовець особисто пише та подає рапорт командиру військової частини про надання підйомної допомоги.

Командир військової частини ставить свою резолюцію на рапорті щодо надання підйомної допомоги військовослужбовцю.

Наказ про виплату підйомної допомоги готується службою персоналу військової частини.

Командир військової частини підписує наказ із зазначенням у ньому грошової суми до виплати.

Якщо говорити про сім’ю військовослужбовця, то вона належить не всім, а лише:

подружжя, шлюб з яким зареєстрований до дати прибуття військовослужбовця на нове місце служби або прийому на військову службу за контрактом;

неповнолітніх дітей, у тому числі усиновлених;

непрацездатних батьків або усиновлювачів військовослужбовця та його дружини.

Отримати ці виплати можна, якщо звернення надходить упродовж трьох років після виникнення права на її отримання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи мають право мобілізовані військові на виплату грошової допомоги після звільнення зі служби.