Родина отримає гроші на дитину: що потрібно зробити та необхідні документи

Окрім грошей, організація надає комплексну допомогу

Українським сім'ям держава продовжує нараховувати гроші. Додаткові виплати отримають родина, у яких дитина постраждала від війни й отримала поранення чи інше ушкодження.

Організація СОС "Дитячі містечка", окрім грошей, також надають комплексну допомогу в оформленні документів, психологічну підтримку та безплатні юридичні консультації, мовиться на сайті. Така програма діє на всій території країни та навіть за кордоном (лише для українців).

Яку допомогу надає організація

супровід в оформленні інвалідності, соціальних виплат, та інших спеціальних статусів;

надання консультацій з юридичних та соціальних питань;

надання медичних послуг, у т.ч. діагностування, протезування, хірургічні операції, медикаментозне лікування тощо;

надання реабілітаційних послуг;

психологічна підтримка дітей, їх батьків та інших членів родини;

грошова допомога сім’ям дітей, які отримали пораненням чи інше ушкодження здоров’я внаслідок російського вторгнення в Україну;

інші послуги відповідно до потреб дітей і сімей.

Родина має взяти участь у програмі благодійної організації, попередньо заповнивши форму на сайті фонду СОС "Дитячі містечка".

Документи, що необхідні для оформлення нарахування

паспорт одного з батьків або іншого законного представника дитини;

ІПН законного представника дитини;

свідоцтво про народження або паспорт дитини;

ІПН дитини (за наявності);

реквізити грошового рахунку (номер IBAN);

медична виписка або довідка від Національної поліції або витяг про внесення справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за наявності).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україні допоможе закупити дрова на зиму. Програмою передбачено 16 тисяч гривень для таких осіб.