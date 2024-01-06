Виплати військовим у 2024 році: названо мінімальну та максимальну суму

Які виплати отримуватимуть військові у 2024 році

У 2024 році змін до порядку здійснення виплат військовим, як і в їх розмірах, не очікується. Як і 2023 року мінімальна сума виплат становить 13 тисяч, а максимальна 100 тисяч.

Як відомо, виплати військовим залежать від місця проходження служби, звання та роду військ. Тобто тилові військовослужбовці отримуватимуть набагато менше, ніж ті, хто бореться на передовій.

Станом на січень 2024 року мінімальні виплати отримують звичайні солдати — 13 тисяч гривень. Своєю чергою, 100 тисяч отримують військовослужбовці, які виконують завдання в зоні бойових дій.

Крім того, максимальна виплата передбачена військовослужбовцям у ракетних військах, ППО та артилерії, а також саперам, які не перебувають на лінії фронту.

Додаткові виплати для військових розпочинаються від 30 до 100 тисяч гривень. Наприклад:

30 тисяч гривень для осіб, які беруть участь у мобілізації;

50 тисяч гривень для осіб, які виконують спецзавдання на лінії зіткнення;

100 тисяч гривень для осіб, які перебувають у зоні активних бойових дій, проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми протягом служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повний список надбавок, які мають входити до суми грошового забезпечення військових.