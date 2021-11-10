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Всього 2500 грн за підробку: лікар у Дніпрі попався на махінаціях з COVID-сертифікатами

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Лікар кілька місяців вносив у базу неправдиві дані за гроші Новина оновлена 10 листопада 2021, 12:17
Лікар кілька місяців вносив у базу неправдиві дані за гроші

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі

У Дніпрі співробітники поліції та Служби безпеки України затримали лікаря, який за гроші вносив у систему неправдиві відомості про вакцинацію громадян.

Інцидент стався ще 8 листопада, але прес-служби відомств повідомили про нього лише через два дні, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що лікар пропонував свої "послуги" як поодиноким пацієнтам, так і турагентствам і навіть цілим підприємствам.

За суму 2500 гривень він вносив у систему "eHealth" дані про вакцинацію, яка не була проведена, і просто списував вакцини. У день він "випускав" так до 30 фейкових сертифікатів (на яких отримував до 75 тисяч гривень). Його схема проіснувала кілька місяців.

У день затримання чоловік прийняв 12,5 тисяч як частину плати за вакцинацію низки громадян, — його затримали на місці злочину.

Чоловік попався на місці злочину на хабарі
Чоловік попався на місці злочину на хабарі
До лікаря зверталися з підприємств та турфірм
До лікаря зверталися з підприємств та турфірм
Злочинна схема працювала кілька місяців
Злочинна схема працювала кілька місяців

Під час обшуків вилучили 50 тисяч гривень готівкою, бланки, чернетки із записами про "клієнтів", печатки та штампи.

Порушили кримінальну справу за статтею про отримання неправомірної вигоди службовою особою, запобіжний захід за якою передбачає 5-10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

При обшуках у лікаря вилучили багато готівки
При обшуках у лікаря вилучили багато готівки

Усіх, чиї дані були неправомірно внесені до бази, встановлять, та їхні сертифікати анулюють.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як легко можна купити в Україні фальшивий сертифікат про вакцинацію.

Теги:
#Лікарі #Затримання #Вакцинація #Сертифікат #Фальшиві сертифікати #Covid-19 #COVID-сертифікат
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