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У Дніпрі неадекват із ножем накинувся на незнайомців: багато поранених (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Напади сталися у Шевченківському районі Новина оновлена 09 грудня 2021, 08:53
Напади сталися у Шевченківському районі

Чоловік атакував перехожих біля будинків у денний час.

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у заподіянні тілесних ушкоджень. Імовірно, від його рук постраждали четверо чоловіків.

Про це повідомляє поліція регіону.

За даними правоохоронців, першою жертвою нападу став 38-річний дніпрянин. Його побили кулаками та ногами в живіт. Чоловік потрапив до лікарні. Пізніше зловмисник взявся за ніж. Він завдав поранення трьом чоловікам — 25, 61 та 45 років. Останній чоловік отримав чотири удари ножем у спину.

Імовірного нападника затримали та висунули йому підозру. Під час обшуку в нього знайшли ніж, який він міг використати у нападі.

Ймовірне знаряддя нападу
Ймовірне знаряддя нападу

Як повідомляють у соцмережах, двоє постраждалих – у реанімації. Також, у чоловіків 25 та 61 роки – поранення рук. Чоловікові поліція інкримінує чотири статті — хуліганство, умисне тяжке тілесне ушкодження, замах на кримінальне правопорушення та умисне вбивство.

Підозрюваному 34 роки, пояснити свій вчинок він не може.

Підозрюваний нападав на людей серед дня
Підозрюваний нападав на людей серед дня

Раніше "Телеграф" писав про випадок убивства із застосуванням ножа, що стався у Тернополі. Чоловік завдав понад 20 ударів малознайомій дівчині, а потім скинув тіло з балкона. Щоб його не запідозрили, зберігав його на балконі до темряви.

Теги:
#Дніпро #Напад #Ніж #Перехожі
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