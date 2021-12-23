Рус

У кафе під Дніпром невідомий влаштував стрілянину: відвідувач "зловив" більше десятка куль (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
17
Пригода сталася близько шостої години вечора Новина оновлена 23 грудня 2021, 07:44
Пригода сталася близько шостої години вечора

За життя потерпілого лікарі боролися понад добу

Ввечері 22 грудня у Новомосковську Дніпропетровської області помер чоловік, який напередодні отримав понад десять кульових поранень під час відпочинку в місцевому кафе. Медики намагалися врятувати його близько доби, але постраждалий так і не прийшов до тями.

Подробиці інциденту повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровщини, а також місцевих Telegram-каналах.

Наразі відомо, що невідомий чоловік увечері 21 грудня відкрив стрілянину у кафе "Комфорт". Під прицільний вогонь потрапив лише один відвідувач закладу – 33-річний місцевий мешканець.

Місце злочину на карті
Місце злочину на карті

Після нападу зловмисник втік з місця злочину, а очевидці викликали "швидку", щоб урятувати пораненого. Зазначається, що він отримав понад десять кульових поранень. На жаль, характер поранень виявився несумісним із життям.

Потерпілий втратив чимало крові
Потерпілий втратив чимало крові

Початково інцидент в поліції кваліфікували як замах на вбивство. Тепер, після смерті потерпілого, статус справи, швидше за все, буде переведений до розряду вбивства. Нападника оголосили в розшук.

Зазначимо, що в місцевих новинних пабліках почали говорити, що стрілянина в "Комфорті" могла стати частиною кримінальних розбірок, адже постраждалий начебто був раніше судимий і був відомим "авторитетом". У поліції таку інформацію не підтверджували.

Нагадаємо, що напередодні Дніпропетровщина також відзначилася новиною про двох убитих бездомних на території обласного центру. Їхні тіла виявили біля однієї зі шкіл Дніпра. Як стало відомо трохи пізніше, напад на загиблих скоїла компанія молодих людей, серед яких була і дівчина. Також "Телеграф" писав, яке покарання загрожує вбивцям безпритульних.

Теги:
#Поліція #Дніпропетровська область #Стрільба #Смерть #Новомосковськ
Сергій Фурса
Інтерв'ю
"Доведеться змиритися й платити", — економіст Фурса про тарифи та курс долара в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сергій Фурса
"Доведеться змиритися й платити", — економіст Фурса про тарифи та курс долара в Україні
Дата публікації
Категорія
Про можливість припинення вогню свідчить і нинішня ситуація на фронті
Обстріли на Донбасі вщухнуть? Переговорники обнадіяли новою заявою
Дата публікації
Категорія
Експерти запевняють, що РФ ніколи не закінчує підбір найманців для відправлення на Донбас
РосЗМІ повідомляють про підготовку Кремлем найманців для закидання на Донбас: чи це може бути правдою
Дата публікації
Категорія
Правила стосуються як нових, так і вже наявних співробітниць
Жінок в Україні ставитимуть на військовий облік, але не всіх: кому треба знати про нові правила
Дата публікації
Категорія
Наступний рік не принесе зниження цін на продукти
В Україні подорожчають важливі продукти: що найбільше