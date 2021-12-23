У кафе під Дніпром невідомий влаштував стрілянину: відвідувач "зловив" більше десятка куль (фото)

За життя потерпілого лікарі боролися понад добу

Ввечері 22 грудня у Новомосковську Дніпропетровської області помер чоловік, який напередодні отримав понад десять кульових поранень під час відпочинку в місцевому кафе. Медики намагалися врятувати його близько доби, але постраждалий так і не прийшов до тями.

Подробиці інциденту повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровщини, а також місцевих Telegram-каналах.

Наразі відомо, що невідомий чоловік увечері 21 грудня відкрив стрілянину у кафе "Комфорт". Під прицільний вогонь потрапив лише один відвідувач закладу – 33-річний місцевий мешканець.

Місце злочину на карті

Після нападу зловмисник втік з місця злочину, а очевидці викликали "швидку", щоб урятувати пораненого. Зазначається, що він отримав понад десять кульових поранень. На жаль, характер поранень виявився несумісним із життям.

Потерпілий втратив чимало крові

Початково інцидент в поліції кваліфікували як замах на вбивство. Тепер, після смерті потерпілого, статус справи, швидше за все, буде переведений до розряду вбивства. Нападника оголосили в розшук.

Зазначимо, що в місцевих новинних пабліках почали говорити, що стрілянина в "Комфорті" могла стати частиною кримінальних розбірок, адже постраждалий начебто був раніше судимий і був відомим "авторитетом". У поліції таку інформацію не підтверджували.

Нагадаємо, що напередодні Дніпропетровщина також відзначилася новиною про двох убитих бездомних на території обласного центру. Їхні тіла виявили біля однієї зі шкіл Дніпра. Як стало відомо трохи пізніше, напад на загиблих скоїла компанія молодих людей, серед яких була і дівчина. Також "Телеграф" писав, яке покарання загрожує вбивцям безпритульних.