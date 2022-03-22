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Вгатили "Градами" по житлових районах: фото наслідків нічного обстрілу Дніпропетровщини

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Росіяни серед ночі обстріляли мирний Зеленодольськ та його околиці Новина оновлена 22 березня 2022, 13:43
Росіяни серед ночі обстріляли мирний Зеленодольськ та його околиці

Постраждали щонайменше чотири житлові багатоповерхівки

У ніч на вівторок, 22 березня, російські окупанти після низки невдалих спроб прориву до Дніпропетровської області обстріляли населені пункти під Кривим Рогом із систем залпового вогню "Град".

Фото наслідків опублікувала дніпропетровська обласна прокуратура, повідомляє "Телеграф".

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Ще вранці 22 березня мер Кривого Рогу Олександр Вілкул проінформував, що вночі зафіксували два обстріли "Градами", внаслідок яких постраждали місто Зеленодольськ та село Мала Костромка.

Обидва населені пункти знаходяться на кордоні Дніпропетровської області, куди з тимчасово окупованих районів Херсонщини намагаються пробитися російські військові.

Зеленодольськ та Мала Костромка на карті України
Зеленодольськ та Мала Костромка на карті України

За попередніми даними, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, однак було завдано пошкоджень житловим будинкам.

Як повідомляє прокуратура, у Зеленодольську було пошкоджено чотири багатоповерхівки, при цьому поблизу не було жодних військових об’єктів. Відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу будинків у Зеленодольську
Наслідки обстрілу будинків у Зеленодольську

Як повідомляв "Телеграф", Дніпропетровська область поки що не в зоні активних бойових дій, і ворожі військові досі не пройшли на територію, хоча раніше в регіоні вже неодноразово фіксували ракетні обстріли і збивали літаки рф.

Теги:
#Обстріл #Кривий Ріг #Град
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