Дніпро зазнав ракетного удару росіян: зруйновані будівлі, вирують пожежі (відео)

Ракета росіян впала на околицях Дніпра

Окупанти завдали ракетного удару по одній із військових частин у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Схід" у своєму Фейсбуку.

"Офіційно. Дніпропетровська область. Завдано ракетного удару по військовому об’єкту. Наслідки уточнюються", — йдеться у повідомленні.

У місцевому управлінні ДСНС додали, що дві російські ракети впали в передмісті Дніпра на одну з військових частин о 22:38.

Внаслідок влучення було зруйновано кілька будівель, інформація про загиблих та постраждалих уточнюється. Також поки що невідомо, якими саме ракетами було завдано удару.

Відомо, що на місцях потрапляння спалахнули два осередки пожеж.

Водночас у мережі вже з’явилося відео моменту влучення.

Як повідомлялося раніше, окупанти регулярно обстрілюють українські міста балістичними ракетами, а також здійснюють авіанальоти на цивільну інфраструктуру.

Наприклад, у Харкові російська ракета впала неподалік черги за гуманітарною допомогою, через що загинули шість мирних жителів і ще 15 отримали поранення.

Також відомо, що на тимчасово непідконтрольних територіях окупанти масово викрадають мирних жителів, а потім вивозять їх на Сахалін та інші північні області росії.