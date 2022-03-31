Запустив трансляцію наслідків ракетного удару: у Дніпрі затримали стрімера Богдана (відео)
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У Дніпрі затримали стрімера, який вирішив зняти обстріл міста
У Дніпрі, який напередодні зазнав ракетного удару, затримали чоловіка, який вирішив запустити в мережі пряму трансляцію обстрілів міста.
Про це поінформував телеграм-канал "Труха Дніпро".
"Відомий у Дніпрі Богдан, який учора вів пряму трансляцію під час обстрілу нашого міста. Сьогодні його затримали співробітники СБУ", — сказано в повідомленні.
На прикріпленому до повідомлення відео видно, що чоловік вибачається за вчинок і кається за скоєне.
Як повідомлялося раніше, 30 березня російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по Дніпру, через що було знищено місцеву нафтобазу, а також два бензовози. На щастя обійшлося без постраждалих та загиблих.
Водночас міський голова Борис Філатов закликав мешканців Дніпра не публікувати в мережі кадри обстрілів та місць влучення, попередивши, що за це у воєнний час належить кримінальна відповідальність.
Проте, очевидно, що не всі прислухалися до рекомендацій, після чого було подано відповідні запити до Служби безпеки України, яка розпочала пошуки порушників.
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