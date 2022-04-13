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"Ракетний терор" Дніпропетровської області дістався занедбаного млина – Резніченко

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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"Ракетний терор" Дніпропетровської області дістався занедбаного млина – Резніченко Новина оновлена 13 квітня 2022, 10:33

У Дніпропетровській області внаслідок російського ракетного удару зруйновано занедбаний млин, який не мав жодної стратегічної цінності. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко іронічно назвав такі дії російських військ "місією з популяризації українського млина".

"Регулярні "прильоти" до нашої області назвали "ракетним терором". Звучить гордо, хоча мені це починає нагадувати якусь безцільну хрінотінь. Навіщо бити по напівзанедбаних фермах і неробочих нудьгуючих млинах — не знаю. Техніки військової там не було і немає. Ні всередині, ні зовні", — дивується Резніченко

Причин таких невибіркових бомбардувань, на його думку, може бути кілька: "чи-то ракети у них криві, чи-то бл…, вітром їх зносить, чи карти старі (ймовірно, радянські)".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині відновив роботу прокатний цех одного з металургійних підприємств.

Теги:
#Війна #Дніпропетровська область #Млин #Валентин Резниченко #росія окупант
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