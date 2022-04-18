Ракетний удар по дачах під Дніпром розлютив українців: знайшли "стратегічний" об’єкт

У мережі жартома припускають, що всередині була хімлабораторія і генерал НАТО

Російські військові в понеділок, 18 квітня, здійснили ще один ракетний удар по Дніпропетровській області — вдруге знищили дачні будинки під Дніпром.

Фото з місця подій показав керівник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.

Зазначається, що новий вибух чули близько 12:15 мешканці Дніпра та передмість, — незабаром після цього влада поінформувала, що росіяни влучили ракетою по дачних будинках у Дніпровському районі області. На щастя, ніхто через удар не постраждав.

Варто зауважити, що в коментарях українці сильно обурилися черговому "стратегічному удару" росіян, адже їхня пропаганда стверджує, що обстріл ведеться лише по важливих військових та стратегічних об’єктах, але зазвичай страждають мирні жителі та житлові будівлі.

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Деякі жартома припустили, що всередині дачних будинків була база націоналістів "Азова", хімічна лабораторія, базувався генерал НАТО, і там же готувався знаменитий "напад на Білорусь".

Варто зауважити, що перший ракетний удар по Дніпропетровщині здійснили вранці по інфраструктурному об’єкту та залізниці, постраждало двоє людей.

Як повідомляв "Телеграф", також ракети вдарили по чотирьох об’єктах у Львівській області, загинуло багато людей.