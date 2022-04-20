Харків’янка, яка втекла в Дніпро, вразила мережу: "Вже сподіваюся, що захоплять нас"

Незважаючи на руйнування, які завдав її місту "рускій мір", вона спокійно говорить про можливість окупації

Харків’янка, яка втекла від війни та російських снарядів у Дніпро, стала справжньою "зіркою мережі" після заяв про очікування захоплення міста росіянами. Це, на її думку, дозволить багатьом і їй зокрема повернутися додому.

Увагу на поведінку дівчини звернули на Telegram-паблік "ХД ДНІПРО".

Чому росії не виграти війну проти України?

Дівчину звуть Валерія С. і, судячи з геолокацій, викладених фото та відео, вона справді до війни проживала у Харкові.

Зараз же вимушено перебуває в Дніпрі, проте особливих проблем із цим не має — у закріплених сторіз "Дніпро" можна побачити, що їй вистачає часу та фінансів на різні дрібні радощі життя.

Останній же ефір, який "прославив" її, дівчина виклала в інстаграм 19 квітня. Розмовляючи зі знайомим, вона спитала його, чи збирається він повертатися в Україну. Той чи жартома, чи серйозно відповів, що поки росія не прийде, то ні.

"Так, я теж вже сподіваюся, що нас захоплять, і я зберуся і поїду додому, бо я вже дуже хочу додому", — погоджується зі співрозмовником Валерія.

Пізніше у розмові вона активно намагається з’ясувати, чи зможе повернутися додому, коли до Харкова "зайде "ДНР" і якісь невідомі "ополченці". Друг її запевняє, що коли вона має прописку, то все вийде.

Цікаво, що говорячи далі, Валерія розповідає, що кілька днів як поховала бабусю, а також ледь не втратила маму — тій прострілили колесо після виїзду з блок-посту, і вона потрапила в аварію. Втім, "рускій мір" у голові, здається, невиліковний навіть такими подіями.

Пост із фрагментом відео розмови набрав від українців тисячі негативних реакцій. Цілком ймовірно, що привітні дніпряни готові організувати дівчині відправку додому прямо зараз, щоб вона сповна насолодилася тим, як наразі росія ставиться до Харкова.

Нагадаємо, що неадекватів навіть під час війни в Україні вистачає. Так, раніше на Дніпропетровщині "прославилася" жителька Кам’янського, яка не вигадала нічого кращого, ніж станцювати тверк біля меморіалу героям АТО. Звичайно, дівчинку швидко вирахували і змусили вибачитися за свою поведінку.

Також "Телеграф" писав про "героя" з Кривого Рогу, якому війна "докучала", заважали блок-пости, а українські військові для нього були "гарматним м’ясом". Після візиту цього "м’яса" в гості він швидко переглянув свої погляди на життя.