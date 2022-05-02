Росіяни проти складів: з’явилося відео моменту "прильоту" ракети рф по Дніпропетровщині

Ранок вівторка на Дніпропетровщині видався дуже неспокійним

Російські військові котрий тиждень продовжують свої спроби прорватися на територію Дніпропетровської області, а оскільки це не виходить, то ведуть дистанційні обстріли. Так, вранці 2 травня знову вдарили по складських приміщеннях.

Відео моменту ракетного удару опублікував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Вранці у вівторок мешканців Дніпропетровщини ще о 5-й ранку розбудили звуки сирени, — як стало відомо пізніше, ракета прилетіла до складу на території агрофірми в Покровській громаді Синельниківського району.

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Внаслідок удару обвалився дах будівлі, де зберігалося зерно. Ніхто не постраждав та не загинув.

Відео моменту удару вражає:

Варто зауважити, що цього тижня різко загострилися обстріли росіян Дніпропетровської області — лише вчора там збили щонайменше одну ракету та один безпілотник.

Крім того, були ракетні прильоти до приватних будинків і по складах агропідприємства.

"Орки з хворобливою впертістю "демілітаризують" наші склади", — коментує ситуацію Резніченко.

Наслідки удару по складах на Дніпропетровщині 01.05.2022

Як повідомляв "Телеграф", напередодні росіяни вдарили по добривам під Миколаєвом, через що піднявся величезний рожевий гриб диму.