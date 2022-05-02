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Росіяни проти складів: з’явилося відео моменту "прильоту" ракети рф по Дніпропетровщині

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Удар потрапив на камери відеоспостереження Новина оновлена 02 травня 2022, 08:31
Удар потрапив на камери відеоспостереження

Ранок вівторка на Дніпропетровщині видався дуже неспокійним

Російські військові котрий тиждень продовжують свої спроби прорватися на територію Дніпропетровської області, а оскільки це не виходить, то ведуть дистанційні обстріли. Так, вранці 2 травня знову вдарили по складських приміщеннях.

Відео моменту ракетного удару опублікував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Вранці у вівторок мешканців Дніпропетровщини ще о 5-й ранку розбудили звуки сирени, — як стало відомо пізніше, ракета прилетіла до складу на території агрофірми в Покровській громаді Синельниківського району.

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Внаслідок удару обвалився дах будівлі, де зберігалося зерно. Ніхто не постраждав та не загинув.

Відео моменту удару вражає:

Варто зауважити, що цього тижня різко загострилися обстріли росіян Дніпропетровської області — лише вчора там збили щонайменше одну ракету та один безпілотник.

Крім того, були ракетні прильоти до приватних будинків і по складах агропідприємства.

"Орки з хворобливою впертістю "демілітаризують" наші склади", — коментує ситуацію Резніченко.

Наслідки удару по складах на Дніпропетровщині 01.05.2022
Наслідки удару по складах на Дніпропетровщині 01.05.2022

Як повідомляв "Телеграф", напередодні росіяни вдарили по добривам під Миколаєвом, через що піднявся величезний рожевий гриб диму.

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#Дніпро #Синельникове
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