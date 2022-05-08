"Прославитися" у дівчат точно вийшло

Дві учениці 10-го класу однієї зі шкіл Дніпра на третій місяць війни росії проти України вирішили відкрито підтримати агресора, чим спровокували хвилю хейту та викликали увагу правоохоронних органів.

Запис прямого ефіру дівчат з TikTok став розповсюджуватися у соціальних мережах увечері 7 травня, повідомляє "Телеграф".

Дві дівчини з друзями під час прямого ефіру заявляли, що найкрасивіші жінки — у росії, тоді як в Україні вони нібито всі легкої поведінки.

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"Слава росії! росія найкраща, українці смокчіть х**. Я б ж**у путіну лизала", — серед іншого, заявили дівчата.

Деякі з їхніх заяв дивіться на відео (обережно, нецензурна лексика!):

Варто зауважити, що особи дівчат швидко ідентифікували, — ними виявилися учениці 85 школи на ім’я Катя та Влада. Їхніх батьків знайшли та провели з ними профілактичну бесіду, вирішується питання про відповідальність за фактом невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Самі дівчата вже вибачилися та їх поставили на профілактичний облік. На цьому покарання скінчилося.

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Багато українців розлютилися від таких заяв і прийшли до думки, що покарання вийшло недостатнім.

"Зібрати речі і зелений коридор на росію!", "Відправити до бойових бурятів, ті перевиховають швидко", "Любителькі ТікТока? До донаган**на на практику", "Якби це була моя дитина, д**а була б уже синя", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Варто зауважити, що це, на жаль, не перша і навіть друга подібна історія за час війни.

У Кривому Розі хлопець відзначився, назвавши українських захисників "гарматним м’ясом".

У Кам’янському під Дніпром дівчина заради лайків у ТікТок танцювала тверк на фоні меморіалу загиблим героям Небесної сотні, у той час як у самому Дніпрі вже відрізнялася одна біженка, яка розповідала, як було б добре, якби росія швидше захопила Лисичанськ.