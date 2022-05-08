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Школярки у Дніпрі заявили: "росія краща, українці смокчіть х**", та поплатилися (відео)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Дніпровські школярки відкрито підтримали росію та путіна Новина оновлена 08 травня 2022, 11:44
Дніпровські школярки відкрито підтримали росію та путіна

"Прославитися" у дівчат точно вийшло

Дві учениці 10-го класу однієї зі шкіл Дніпра на третій місяць війни росії проти України вирішили відкрито підтримати агресора, чим спровокували хвилю хейту та викликали увагу правоохоронних органів.

Запис прямого ефіру дівчат з TikTok став розповсюджуватися у соціальних мережах увечері 7 травня, повідомляє "Телеграф".

Дві дівчини з друзями під час прямого ефіру заявляли, що найкрасивіші жінки — у росії, тоді як в Україні вони нібито всі легкої поведінки.

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"Слава росії! росія найкраща, українці смокчіть х**. Я б ж**у путіну лизала", — серед іншого, заявили дівчата.

Деякі з їхніх заяв дивіться на відео (обережно, нецензурна лексика!):

Варто зауважити, що особи дівчат швидко ідентифікували, — ними виявилися учениці 85 школи на ім’я Катя та Влада. Їхніх батьків знайшли та провели з ними профілактичну бесіду, вирішується питання про відповідальність за фактом невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Самі дівчата вже вибачилися та їх поставили на профілактичний облік. На цьому покарання скінчилося.

Багато українців розлютилися від таких заяв і прийшли до думки, що покарання вийшло недостатнім.

"Зібрати речі і зелений коридор на росію!", "Відправити до бойових бурятів, ті перевиховають швидко", "Любителькі ТікТока? До донаган**на на практику", "Якби це була моя дитина, д**а була б уже синя", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Варто зауважити, що це, на жаль, не перша і навіть друга подібна історія за час війни.

У Кривому Розі хлопець відзначився, назвавши українських захисників "гарматним м’ясом".

У Кам’янському під Дніпром дівчина заради лайків у ТікТок танцювала тверк на фоні меморіалу загиблим героям Небесної сотні, у той час як у самому Дніпрі вже відрізнялася одна біженка, яка розповідала, як було б добре, якби росія швидше захопила Лисичанськ.

Теги:
#Росія #Дніпро #Школярі
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